Чи існують обмеження в разі сплати ЄСВ електронними грошима — Finance.ua

Чи існують обмеження в разі сплати ЄСВ електронними грошима Вчора 19:00 — Казна та Політика

1 квітня 2023 року набере чинності Закон України від 12.01.2023 № 2888-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо платіжних послуг».

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДПС у Дніпропетровській області.

Законом № 2888 запроваджено зміни до ПКУ та інших законодавчих актів, зокрема в частині обліку електронних гаманців та рахунків, відкритих платникам податків небанківськими надавачами платіжних послуг, сплати податків електронними грошима та використання інших платіжних операцій, що запроваджені Законом України від 30.06.2021 № 1591-IX «Про платіжні послуги».

Так, не допускається прийняття електронних грошей на єдиний рахунок.

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування сплачується з відкритого в банку, у небанківського надавача платіжних послуг, або на єдиний рахунок. Платники (фізичні особи — підприємці та фізичні особи, які забезпечують себе роботою самостійно), які не мають рахунку, відкритого в банку, у небанківського надавача платіжних послуг, або не використовують єдиний рахунок, сплачують єдиний внесок шляхом внесення готівки через банки, небанківських надавачів платіжних послуг чи відділення зв’язку (п. 35.2 ПКУ, ч. 7 ст. 9 Закону України від 08.07.2010 № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами).

Докладніше щодо платіжних послуг у Інформаційному листі ДПС України № 2/2023: Закон України від 12.01.2023 № 2888-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо платіжних послуг».

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