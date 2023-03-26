ФОПи мають сплатити всі податки та закрити рахунки в банку: у податковій розповіли, як закривати бізнес — Finance.ua

ФОПи мають сплатити всі податки та закрити рахунки в банку: у податковій розповіли, як закривати бізнес Вчора 16:12 — Особисті фінанси

ФОПи мають сплатити всі податки та закрити рахунки в банку: у податковій розповіли, як закривати бізнес

Щоб закрити ФОП (фізичну особу-підприємця), потрібно здійснити 5 дій. Насамперед, слід звернутися до держреєстратора за місцем реєстрації та подати заяву про припинення підприємницької діяльності.

Про це повідомили у Державній податковій службі (ДПС).

Там зазначили: другим кроком має стати подання відповідної звітності до податкової інспекції. Зокрема:

ФОПи на загальній системі оподаткування мають подати декларацію про майновий стан та доходи;

ФОПи-«спрощенці» (які перебувають на спрощеній системі оподаткування) — декларацію платника єдиного податку.

Читайте також: Як звільнитися з роботи правильно

«Також потрібно подати звіт з єдиного внеску. І декларацію з ПДВ (для платників)», — зазначили в ДПС.

Третій крок — проведення остаточних розрахунків з бюджетом. Для цього потрібно сплатити єдиний податок, а також ЄСВ за місяць, в якому подано заяву держреєстратору. Якщо не було сплачено податки та збори в попередніх періодах, їх також потрібно сплатити.

«Крок 4. Закрити поточні рахунки у банку. Щоб закрити рахунок, ФОП подає відповідну заяву в довільній формі», — розповіли в ДПС.

П’ятий крок — зняття з обліку у контрольних органах. У разі подання необхідної звітності та відсутності податкової заборгованості фізособа знімається з обліку в органах ДПС.

Інфографіка: ДПС

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.