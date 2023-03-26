ФОПи мають сплатити всі податки та закрити рахунки в банку: у податковій розповіли, як закривати бізнес — Finance.ua

ФОПи мають сплатити всі податки та закрити рахунки в банку: у податковій розповіли, як закривати бізнес
Щоб закрити ФОП (фізичну особу-підприємця), потрібно здійснити 5 дій. Насамперед, слід звернутися до держреєстратора за місцем реєстрації та подати заяву про припинення підприємницької діяльності.
Про це повідомили у Державній податковій службі (ДПС).
Там зазначили: другим кроком має стати подання відповідної звітності до податкової інспекції. Зокрема:
- ФОПи на загальній системі оподаткування мають подати декларацію про майновий стан та доходи;
- ФОПи-«спрощенці» (які перебувають на спрощеній системі оподаткування) — декларацію платника єдиного податку.
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«Також потрібно подати звіт з єдиного внеску. І декларацію з ПДВ (для платників)», — зазначили в ДПС.
Третій крок — проведення остаточних розрахунків з бюджетом. Для цього потрібно сплатити єдиний податок, а також ЄСВ за місяць, в якому подано заяву держреєстратору. Якщо не було сплачено податки та збори в попередніх періодах, їх також потрібно сплатити.
«Крок 4. Закрити поточні рахунки у банку. Щоб закрити рахунок, ФОП подає відповідну заяву в довільній формі», — розповіли в ДПС.
П’ятий крок — зняття з обліку у контрольних органах. У разі подання необхідної звітності та відсутності податкової заборгованості фізособа знімається з обліку в органах ДПС.
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