Чи буде біткоїн надалі домінувати над Ethereum та альткоїнами — прогноз JPMorgan Сьогодні 01:47 — Криптовалюта

Чи буде біткоїн надалі домінувати над Ethereum та альткоїнами — прогноз JPMorgan

Домінування біткоїна над Ethereum та альткоїнами збережеться у 2025 році.

Про це повідомляє The Block з посиланням на аналітиків JPMorgan.

Експерти прогнозують, що домінування першої криптовалюти або відсоток загальної ринкової капіталізації, яку займає біткоїн порівняно з іншими криптовалютами, збережеться в 2025 році.

Зокрема, вони назвали вісім факторів, які можуть сприяти цьому, а саме:

наратив про біткоїн як засіб захисту від інфляції. У JPMorgan вважають, що актив може бути цифровим компонентом «антиінфляційної стратегії» на кшталт золота. Експерти додали, що біткоїн продовжує залучати значні інвестиції у спотові біткоїн-ETF, тоді як інтерес до фондів на базі Ethereum залишається помірним;

MicroStrategy. За словами аналітиків, компанія реалізувала лише частину плану з придбання біткоїнів вартістю $42 млрд;

національні криптовалютні резерви. Майбутні криптовалютні резерви штатів, урядів чи центральних банків США, ймовірно, будуть зосереджені виключно на біткоїні, вважають у JPMorgan;

розвиток L2-мереж на базі біткоїна;

Читайте також JPMorgan: біткойн та золото зміцнюють позиції у портфелях інвесторів

блокчейн-застосунки переходять на приватні мережі. Експерти пояснили, що застосунки на базі блокчейну все частіше переходять на приватні мережі, оскільки останні забезпечують більшу конфіденційність і можливість кастомізації. На їхню думку, це знижує привабливість публічних блокчейнів, таких як Ethereum, для великих гравців;

проєкти все рідше випускають токени. Нові проєкти надають пріоритет розвитку інфраструктури, а не випуску токенів, що знаменує собою відхід від токеноцентричних стратегій бичачого ринку 2021−2022 років, йдеться в заяві;

слабкий інтерес до децентралізованих проєктів. Аналітики навели приклад децентралізованих соціальних медіаплатформ, таких як Friend. tech, Farcaster і Lens, які «намагалися утримати популярність», але швидко зіткнулися зі спадом активності користувачів;

регулювання сектору в США. Експерти вважають, що більш чітке і дружнє до криптовалют законодавство США може поліпшити настрої інвесторів. Проте вони застерегли, що залишається невизначеним питання про те, наскільки ці зміни сприятимуть розвитку публічних блокчейнів, таких як Ethereum, відзначають аналітики.

Стежте за актуальним курсом криптовалют на Finance.ua. Переходьте за посиланням, аби завжди бути у курсі!

incrypted За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.