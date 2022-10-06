Чи безпечно платити смартфоном — Finance.ua

Чи безпечно платити смартфоном Вчора 08:02 — Особисті фінанси

Чи безпечно платити смартфоном

Завдяки технології NFC безготівкові розрахунки стали ще зручнішими та доступнішими. Але чи безпечно платити смартфоном і чи може шахрай викрасти ваші кошти, пояснює Financial Literacy Ukraine.

NFC (Near Field Communication) — це технологія, яка дозволяє швидко та бездротово передавати дані між пристроями на невеликій відстані. Цю технологію активно використовують у сфері безготівкових розрахунків.

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Сьогодні NFC є у смартфонах, платіжних картках, розумних годинниках, фітнес-браслетах, перстнях. Смартфоном можна оплачувати покупки в магазині, проїзд у транспорті, розплачуватися в кафе та ресторанах тощо. Щоб оплатити покупку, достатньо піднести смартфон або пристрій із увімкненою NFC до терміналу.

Як зазначається, сплачувати смартфоном безпечно, шанси зловмисників викрасти гроші близькі до нуля. Ось чому:

передача даних між пристроями (між смартфоном та терміналом) здійснюються на малій відстані — в радіусі 10 см;

смартфон не передає жодних даних про платіжну картку. Оплата здійснюється швидко — за декілька секунд, під час якої смартфон передає одноразовий ключ, створений спеціально для кожного платежу. Тобто продавець не отримує жодних конфіденційних даних про вашу картку та рахунки.

Проте у разі фізичної втрати смартфона можуть бути певні ризики, але тільки якщо на смартфон не було встановлено жодного захисту, і його без проблем може розблокувати будь-яка особа. Адже під час оплати смартфоном, смартфон має бути розблокований.

Як захистити свій смартфон

Встановіть пароль на вхід або використовуйте біометрію для входу (сканер відбитка пальця, розпізнавання обличчя).

У разі втрати смартфона або його крадіжки потрібно зателефонувати до мобільного оператора та банку, щоб заблокувати свої рахунки.

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