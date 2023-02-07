Чотири поради, як збільшити термін придатності акумуляторів — Finance.ua

Чотири поради, як збільшити термін придатності акумуляторів Сьогодні 21:32 — Технології&Авто

Чотири поради, як збільшити термін придатності акумуляторів

Будь-яка техніка виходить з ладу. Цього, на жаль, не змінити. До списку приладів, які люди замінюють найчастіше, увійшли акумулятори — батареї живлення на смартфонах, ноутбуках, павербанках тощо. Однак, дотримуючись певних правил, можна з легкістю збільшити термін служби цих девайсів.

1. Не розряджайте акумулятор повністю

Ідеться саме про регулярне розряджання акумулятора. Також особливо шкідливим для приладів є їх зберігання з 0% заряду. У таких випадках після тривалого проміжку часу девайс може просто не ввімкнутись або не тримати заряд.

Прийміть 20%-30% за критично можливе значення, при досягненні якого батарею потрібно ставити на підзарядку.

2. Заряджайте прилад короткими циклами

Ви могли чути, що акумулятори потрібно заряджати якомога рідше, тобто відтворювати повні цикли зарядки (від 0-5% до 100%)? Мовляв, акумулятор рахує лише повні цикли, а тому неповні заряди батарея порахує як повноцінні, що пришвидшить знос девайса. Насправді ж, це міф.

Правильним рішенням буде заряджати акумулятор саме неповними циклами. Пояснюємо: важливою є глибина розряду (наприклад, при заряді в 30% глибина розряду становитиме 70%), яка й сприймається акумулятором. Скорочення глибини дозволить збільшити кількість циклів заряду та строк служби літієвих та інших елементів живлення.

3. Уникайте екстремальних температур

При перегріві важливо забирати пристрій подалі від сонячних променів, а в ідеалі — перейти до кондиційованого прохолодного приміщення.

Мінусові температури повітря та переохолодження елементів живлення теж несуть загрозу: це призводить до зниження запасів енергії, що віддає батарея, а отже й до завчасного виснаження ресурсів акумулятора.

4. Користуйтесь якісними та оригінальними зарядними приладами

Знаємо, спокуса придбати дешевий адаптер чи дріт для зарядки за пару гривень значна, проте страх знищеної батареї та вибуху пристрою більший.

Для виготовлення якісних зарядних пристроїв потрібні якісні матеріали, а тому така техніка не може коштувати менше, ніж брендові товари від виробника.

По-перше, дешеві аксесуари можуть викликати перегрів батареї.

По-друге, дешевий пластик, з якого зроблена зарядка, може розплавитися та пошкодити акумулятор.



По-третє, прилади низької якості не забезпечують потрібної напруги та не захищають від її перепадів.



Рішення — використання оригінальних зарядних пристроїв, передбачених виробниками для вашого акумулятора. Вироби інших брендів високої якості теж можуть повільно зменшувати ресурс батареї.

Більше порад читайте у статті за посиланням нижче.

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