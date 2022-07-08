Чому євро та долар майже зрівнялися і чи варто купувати зараз євро — Finance.ua

Чому євро та долар майже зрівнялися і чи варто купувати зараз євро Вчора 21:04 — Валюта

Чому євро та долар майже зрівнялися і чи варто купувати зараз євро

У п’ятницю, 8 липня, ціна євро опустилася до 1,01 дол. Усього одна сота відокремлює його від найголовнішого конкурента — американського долара. І є всі передумови очікувати, що євро та долар ось-ось зрівняються в ціні.

Падіння євро — результат проблем у європейській економіці, які наростають уже давно. Економіка країн Єврозони сильно постраждала під час пандемії коронавірусу, а війна росії з Україною просто добила її.

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Одвічна звичка світових інвесторів за будь-яких проблем «бігти в долар як захисну гавань» вдарила по всіх світових валютах.

Євро дісталося найбільше через близьке сусідство з Україною та ту гарячу участь, яку багато європейських країн взяли у долі нашої країни.

Потік біженців з нашої країни призвів до падіння ринку праці, перенаселення у великих містах, зростання цін на продукти та багато іншого, що теж вдарило по ціні євро.

Тільки за останні півроку євро подешевшав з 1,14 дол. до 1,01 дол. І на цьому падіння явно не закінчилося.

Чи варто купувати євро?

У міру того, як курс євро до долара знижувався, постало питання: чи варто продовжувати тримати євро?

Зважаючи на те, який курс євро до долара був за останні двадцять років, напрошується висновок: падіння рано чи пізно закінчиться, і євро має всі шанси відіграти втрати.

Тому в районі паритету з доларом, а особливо якщо євро стане дешевшим за долар, купувати його варто.

Чи постраждають українці від падіння євро?

Якщо взяти до уваги, що в структурі заощаджень більшість українців все ж таки віддавала перевагу американській валюті, а не європейській, постраждалих від цього падіння буде небагато.

Головне — не піддаватися паніці та не міняти євро зараз, коли його ціна надто низька. Особливо не варто зараз міняти євро на гривню, оскільки у національної валюти перспектива знецінитися набагато вища.

Але є і хороша новина: падіння євро призведе до здешевлення європейських товарів, які зараз активно ввозяться в Україну. Або принаймні загальмує зростання їх цін. Тобто від здешевлення євро більшість українців лише виграють.

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