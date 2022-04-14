Чоловіків призовного віку залучатимуть до відновлення міст — Finance.ua

Чоловіків призовного віку залучатимуть до відновлення міст

Вчора 19:31 — Казна та Політика

Чоловіків призовного віку залучатимуть до відновлення міст

В Україні чоловіків призовного віку залучатимуть до відновлення міст, які постраждали під час війни.

Про це Міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив в інтерв’ю НВ.

Задіяні у відновлювальних роботах громадяни не підлягатимуть мобілізації. За словами Курбакова, буде застосовано бронювання, щоб не було нестачі у робочих руках.

«Я думаю, що точно для частини людей буде бронювання. Так само, як було, наприклад, з водіями вантажівок у логістичних компаніях. У перші дні вони також зіштовхнулися з цією проблемою, що є вантажівки, є мережі супермаркетів, яким потрібно перевозити продукти, але немає водіїв. Наразі більш-менш питання вирішено. Ми бронюємо якусь частину людей під такі завдання, вони нічим іншим не займаються», — сказав міністр.

Нагадаємо, понад вісім тисяч громадян лише за шість днів реєстрації виявили бажання добровільно допомагати рятувальникам на звільнених від окупантів територіях. Більшість добровольців — з Києва та Київської області. Органи місцевої влади та самоврядування не в змозі залучити всіх добровольців одночасно, тому викликатимуть добровольців за списком.

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