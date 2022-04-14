Через війну в Україні зруйновано близько 300 мостів - Кубраков — Finance.ua

«Починаючи з першого дня, у нас почалися руйнування аеропортів, це була перша хвиля. Звичайно, наймасовіші руйнування — це дороги. Близько 300 зруйнованих мостів по всій країні. Найбільше постраждали ті області, де були або відбуваються активні бойові дії. Тобто аеропорти, дороги із мостами», — сказав міністр.
За його словами, є багато перебитих ділянок та перебиті мости на залізниці. Також є ушкоджені станції, вокзали.
«Порти обстріляні. Миколаївський порт уже не вперше обстрілювався, ракети туди потрапляли і авіаційні бомби прилітали. Якщо перебирати, то вся наша транспортна інфраструктура тією чи іншою мірою постраждала», — зазначив міністр.