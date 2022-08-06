Через війну в Україні зміниться попит на робочу силу: назвали найзатребуваніші професії — Finance.ua

Через війну в Україні зміниться попит на робочу силу: назвали найзатребуваніші професії Вчора 14:18 — Особисті фінанси

Через війну в Україні зміниться попит на робочу силу: назвали найзатребуваніші професії

Відновлення економічної активності в Україні сприятиме пожвавленню попиту на робочу силу. Водночас, вірогідно, відчутно зміниться його структура.

Про це повідомляє НБУ в своєму « Інфляційному звіті » за липень 2022 року.

«Значним попитом користуватимуться працівники на відновлення інфраструктури та виробничих потужностей, у логістиці. Натомість попит на працівників промислових видів діяльності залишатиметься порівняно слабким, оскільки відновлення зруйнованих виробничих потужностей потребуватиме значного часу», — йдеться у звіті.

З іншого боку, скорочення робочої сили, зокрема виїзд працездатного населення за кордон, може призвести до гострого дефіциту працівників у окремих галузях. Усе це поглибить наявні диспропорції на ринку праці, зазначають в НБУ.

«Крім того, стримуватимуть загальне відновлення попиту на робочу силу недостатні обсяги інвестицій в економіці в найближчі післявоєнні роки та слабкий фінансовий стан бізнесу», — вважають експерти центробанку.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз рівня безробіття в Україні за методологією Міжнародної організації праці на 2022 рік до 28,9%. За даними НБУ, у 2021 році безробіття становило 9,8%.

Довідка Finance.ua:

якщо в січні працедавці в середньому пропонували 16 577 грн, а шукачі хотіли отримувати 17 022 грн, то в червні — 18 101 грн і 19 287 грн відповідно;



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