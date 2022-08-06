Через війну в Україні зміниться попит на робочу силу: назвали найзатребуваніші професії — Finance.ua
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Через війну в Україні зміниться попит на робочу силу: назвали найзатребуваніші професії

Особисті фінанси
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Через війну в Україні зміниться попит на робочу силу: назвали найзатребуваніші професії
Через війну в Україні зміниться попит на робочу силу: назвали найзатребуваніші професії
Відновлення економічної активності в Україні сприятиме пожвавленню попиту на робочу силу. Водночас, вірогідно, відчутно зміниться його структура.
Про це повідомляє НБУ в своєму «Інфляційному звіті» за липень 2022 року.
«Значним попитом користуватимуться працівники на відновлення інфраструктури та виробничих потужностей, у логістиці. Натомість попит на працівників промислових видів діяльності залишатиметься порівняно слабким, оскільки відновлення зруйнованих виробничих потужностей потребуватиме значного часу», — йдеться у звіті.
З іншого боку, скорочення робочої сили, зокрема виїзд працездатного населення за кордон, може призвести до гострого дефіциту працівників у окремих галузях. Усе це поглибить наявні диспропорції на ринку праці, зазначають в НБУ.
Через війну в Україні зміниться попит на робочу силу: назвали найзатребуваніші професії
«Крім того, стримуватимуть загальне відновлення попиту на робочу силу недостатні обсяги інвестицій в економіці в найближчі післявоєнні роки та слабкий фінансовий стан бізнесу», — вважають експерти центробанку.
Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз рівня безробіття в Україні за методологією Міжнародної організації праці на 2022 рік до 28,9%. За даними НБУ, у 2021 році безробіття становило 9,8%.

Довідка Finance.ua:

  • якщо в січні працедавці в середньому пропонували 16 577 грн, а шукачі хотіли отримувати 17 022 грн, то в червні — 18 101 грн і 19 287 грн відповідно;
  • найпростіше знайти роботу у західних областях України, де в середньому на одну вакансію не більше двох кандидатів. Знизилася конкуренція у столиці, в середньому на одне робоче місце в Києві тепер претендує 6 осіб. Детальніше — для кого і де є робота — читайте тут.

Робота без досвіду й освіти: пошуки за часів війни

За матеріалами:
Finance.ua
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