Через торгові бар'єри на зовнішніх ринках Україна втратила 3 мільярди доларів — Finance.ua

«Введені проти України торгові бар’єри коштували всім нам до 3,5 млн т втрат продажів і виробництва сталевої продукції. Це рівносильно втраті великого металургійного заводу, на якому працювало б понад 10 тис.чол. також це означає мінус $3 млрд експортної виручки і до мінус 2% ВВП», — підкреслив директор GMK Center Станіслав Зінченко.
При цьому протекціонізм на світових ринках тільки посилюється. Так, у березні 2022 року мита на імпорт товстолистового прокату з України продовжила Мексика. Обмеження встановлено строком на 5 років.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в ЄС значно подорожчав метал: через війну Україна не може поставляти свою продукцію на ринок ЄС, а захищені митами європейські виробники виявилися не здатні покрити потреби ринку. Зараз ЄС заговорив про скасування всіх імпортних мит на продукцію з України на рік.