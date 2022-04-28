Через торгові бар'єри на зовнішніх ринках Україна втратила 3 мільярди доларів — Finance.ua

Через торгові бар'єри на зовнішніх ринках Україна втратила 3 мільярди доларів

Вчора 21:34 — Казна та Політика

Через торгові бар'єри на зовнішніх ринках Україна втратила 3 мільярди доларів

Через торгові бар’єри на зовнішніх ринках металопродукції-протекціоністські мита і обмеження, — Україна недоотримала $3 млрд.вона не змогла відправити за кордон 3,5 млн тонн продукції.

Про це свідчать результати дослідження GMK Center.

«Введені проти України торгові бар’єри коштували всім нам до 3,5 млн т втрат продажів і виробництва сталевої продукції. Це рівносильно втраті великого металургійного заводу, на якому працювало б понад 10 тис.чол. також це означає мінус $3 млрд експортної виручки і до мінус 2% ВВП», — підкреслив директор GMK Center Станіслав Зінченко.

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Найбільш масштабні по збитку серед торгових бар’єрів проти металопродукції з України — антидемпінгові мита на г/к рулон в ЄС і арматуру в Єгипті. Термін їх дії закінчується в 2022 році.

Також відчутними є спецмита США — на г/к товстолистовий прокат, г/к рулон, арматуру і труби.

При цьому протекціонізм на світових ринках тільки посилюється. Так, у березні 2022 року мита на імпорт товстолистового прокату з України продовжила Мексика. Обмеження встановлено строком на 5 років.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в ЄС значно подорожчав метал: через війну Україна не може поставляти свою продукцію на ринок ЄС, а захищені митами європейські виробники виявилися не здатні покрити потреби ринку. Зараз ЄС заговорив про скасування всіх імпортних мит на продукцію з України на рік.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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