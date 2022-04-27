У ЄС офіційно запропонували зупинити на рік дію всіх імпортних мит на українські товари — Finance.ua
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У ЄС офіційно запропонували зупинити на рік дію всіх імпортних мит на українські товари

Вчора 16:31Казна та Політика
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У ЄС офіційно запропонували зупинити на рік дію всіх імпортних мит на українські товариУ ЄС офіційно запропонували зупинити на рік дію всіх імпортних мит на українські товари
Сьогодні Європейська комісія запропонувала призупинити на рік дію всіх імпортних мит на весь український експорт до Європейського Союзу.
«Єврокомісія сьогодні запропонувала призупинити на один рік імпортні мита на весь український експорт до Євросоюзу. Пропозиція, яка є безпрецедентним жестом підтримки країни, яка перебуває у стані війни, також передбачає припинення на один рік усіх антидемпінгових та захисних заходів ЄС, які діють щодо українського експорту сталі», — вказали у ЄК.
Цей далекосяжний крок, як вказано, покликаний допомогти збільшити експорт України до ЄС.
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«Це допоможе полегшити тяжке становище українських виробників та експортерів перед військовим вторгненням росії», — переконані у ЄК.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль назвав таку пропозицію «гарними новинами з економічного фронту».
«Це безпрецедентний жест підтримки нашої країни. ЄС ніколи раніше не вживав таких масштабних заходів із лібералізації торгівлі щодо жодної країни. Для нашого бізнесу це відкриває додаткові можливості, а наша продукція стає більш конкурентоздатною на європейському ринку. Про скасування мит ми вели перемовини з нашими європейськими колегами й ми вдячні, що вони почули нас та підтримали Україну», — повідомив Шмигаль у Telegram.
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Зі слів очільника уряду, є домовленості й ведуться переговори з Польщею, Румунією, Литвою, Німеччиною та іншими країнами, аби пустити український експорт через порти цих країн. «Ми зруйнували плани ворога на повну блокаду нашої економіки», — додав він.
«Працюємо далі, аби, крім країн ЄС та Великої Британії, рішення про скасування мит на українську продукцію ухвалили й інші наші союзники», — вказав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНН
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