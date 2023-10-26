Через різницю в зарплатах з чоловіками жінки в Україні працюють 6,5 років безкоштовно — Мінекономіки Вчора 10:02 — Особисті фінанси

Через різницю в зарплатах з чоловіками жінки в Україні працюють 6,5 років безкоштовно — Мінекономіки

В Україні жінка працює 6,5 років безкоштовно тільки через різницю в зарплатах, адже жінки заробляють на 18,5% менше за чоловіків.

Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна під час виступу на форумі з розвитку людського капіталу України.

«Один із достатньо флагманських наших проєктів, за який я дуже вболіваю і відповідаю — це стратегія гендерного розриву в оплаті праці. Ми розуміємо, що сьогодні жінки отримують менше за чоловіків в Україні, як й власне у всьому світі за те, що вони виконують роботу рівної цінності тільки через те, що вони жінки. В Україні такий показник становить 18,5% зараз. Якщо перевести це все у цифри, які можна відчути, то жінка працює в Україні 6,5 років безкоштовно тільки через цю різницю в зарплатах», — розповіла Бережна.

Вона зазначила, що близько 68% втікачів від війни — це жінки й в першу чергу жінки з вищою освітою.

«І для того, щоб вони повернулися в Україну вони повинні розуміти, що держава їх чекає у вигляді хорошої заробітної плати, можливостей брати участь в економічному житті держави, як підприємець», — сказала Бережна.

Довідка Finance.ua:

Кабінет Міністрів схвалив Національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці на період до 2030 року та затвердив операційний план заходів з її реалізації на 2023—2025 роки;

Уряд планує до 2030 року скоротити гендерний розрив в оплаті праці з 18,6% до 13,6%.



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УНН За матеріалами:

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