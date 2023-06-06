Через підрив Каховської ГЕС під загрозою знищення посіви у трьох регіонах — Finance.ua
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Через підрив Каховської ГЕС під загрозою знищення посіви у трьох регіонах

Казна та Політика
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Через підрив Каховської ГЕС під загрозою знищення посіви у трьох регіонах
Через підрив Каховської ГЕС під загрозою знищення посіви у трьох регіонах
Сільськогосподарські посіви у Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях під загрозою знищення, адже через щорічні посухи ці регіони користувалися водою з Каховського водосховища для поливу.
На цьому наголосив голова парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду, передає пресслужба Верховної Ради.
«Підрив Каховської ГЕС — це терористичний акт, який ставить під загрозу світову продовольчу безпеку. Наслідки вже дуже суттєві для наших аграріїв. Адже зрошувати землі у трьох регіонах, які залежать від Каховської ГЕС, зараз неможливо. Ці регіони постачають наше продовольство світові. Підрив росіянами ГЕС — не тільки факт екоциду, який зачіпає екосистему всього Чорноморського регіону, а й чергова спроба агресора спровокувати голод у світі», — зазначив депутат.
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Він нагадав, що Україна виконує свої зобов’язання як гарант глобальної продовольчої безпеки, постачаючи продовольство в ті країни, які його потребують. Проте росія постійно створює нові «загрози, аби посилити голод у світі».
«Сьогоднішня трагедія має катастрофічні наслідки як для України, так і для всього цивілізованого світу. Жодна країна не має бути осторонь. Світ має зробити рішучі дії, щоб зупинити та засудити дії росії та не допустити голоду», — додав Гайду.

Підрив Каховської ГЕС: загрози та економічні наслідки

За матеріалами:
Укрінформ
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