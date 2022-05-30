Через блокування українських портів у світі голодуватимуть 218 млн людей – ООН — Finance.ua

Через блокування українських портів у світі голодуватимуть 218 млн людей – ООН

Вчора 14:12

Через те, що росія блокує українські порти, у світі збільшиться кількість людей, які голодують.

За словами заступника продовольчої та сільськогосподарської організації ООН Мауріціо Мартіни, їх буде 218 млн. Про це він заявив італійській газеті Corriere della Sera.

До початку війни в Україні майже 200 млн людей у світі голодали. Лише за 2021 рік їхня кількість збільшилася на 40 млн.

«Ця війна ще більше посилить сценарій, наші перші оцінки вказують на збільшення ще на 18 мільйонів людей. Але ясно, що багато залежатиме і від розвитку конфлікту», — зазначив Мартіна.

Він заявив, що, за оцінками Світового банку, підвищення цін на основні продукти харчування на 1% може призвести до того, що щонайменше 10 млн людей будуть наражатися на ризик голоду.

«Жодна національна політика не може сама вирішити глобальну проблему відсутності продовольчої безпеки. Нам потрібен новий багатосторонній сезон, що починається саме з їжі», — додав він.

Зазначимо, у світі запасів пшениці на складах залишилося лише на 10 тижнів, оскільки війна порушила логістику та підірвала продовольчу безпеку.

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