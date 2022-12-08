Чехія передасть Україні 2 млн євро: на що підуть гроші — Finance.ua
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Чехія передасть Україні 2 млн євро: на що підуть гроші

Казна та Політика
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Чехія передасть Україні ще один транш допомоги у розмірі 2 млн євро — їх направлять на медичну сферу та облаштування житла для переселенців.
Про це повідомляє Радіо Прага.
За словами міністра закордонних справ Чехії Яна Липавського 1,2 млн євро уряд країни передасть в Міністерство охорони здоров’я України на закупку санітарного автобуса, двох пересувних медичних блоків та медичного намету.
Ще 800 тисяч євро отримає міська рада Знам’янки в Кіровоградській області. Там гроші будуть спрямовані на облаштування мобільних житлових боксів для вимушених переселенців.
Нагадаємо, що уряд Чехії може продовжити українськими біженцями візи тимчасового захисту до кінця березня 2024 року.
Раніше повідомлялось, що верхня палата парламенту Чехії підтримала ініціативу щодо навчання українських військових на території держави.
За матеріалами:
РБК-Україна
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