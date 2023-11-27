Чехія більше не має зброї для поставок Україні, однак уряд знайшов альтернативу — Finance.ua
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Чехія більше не має зброї для поставок Україні, однак уряд знайшов альтернативу

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Чехія більше не має зброї для поставок Україні, однак уряд знайшов альтернативу
Чехія більше не має зброї для поставок Україні, однак уряд знайшов альтернативу
Чехія більше не має зброї на своїх складах, яку можна передати Україні, але уряд знайшов альтернативу.
Про це в ефірі чеського телебачення розповіла міністр оборони країни Яна Чернохова, пише видання Ceske Noviny.
Чернохова пояснила, що компанії-виробники зброї отримують експортні ліцензії на поставки своєї продукції в Україну, зокрема в межах міжнародного партнерства з урядами інших країн.
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«З військового майна лишається небагато, що ми могли б відправити в Україну. З іншого боку, ми постараємося компенсувати неможливість відправлення майна з наших запасів (тому що ми не хочемо поставити під загрозу нашу обороноздатність), ліцензіями на експорт, які ми надаємо приватним компаніям», — зазначила Чернохова.
За її словами, Чехія має вільні виробничі потужності, щоб допомогти Україні через приватні компанії, про що також знають партнери за кордоном. Чернохова нагадала, що раніше Данія відправила Україні 50 БМП, 2500 пістолетів, 7000 гвинтівок, 500 ручних кулеметів і 500 снайперських гвинтівок, які були придбані саме у чеських виробників.
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Колишній міністр оборони, а нині голова парламентського комітету з питань оборони Любомир Метнар (від ANO) заявив, що допомогу Україні потрібно продовжувати. Однак, за його словами, йдеться не про абсолютні суми, а про ефективність підтримки. За його словами, ситуація на фронті зараз де-факто заморожена, росія швидше переозброюється і адаптується до ситуації, вважає він.
Чернохова також погодилася з тим фактом, що росія пішла далі після більш ніж півтора року війни і може швидше замінити свої постачання.
«Звичайно, деякі країни, які допомагають росії, оснащують росію своїми технологіями так само добре, як ми — Україну. Наздогнати та випередити іншу сторону в гонці озброєнь непросто, і це може означати для України, що деякі речі йдуть не так добре, як і планувалося», — сказала вона.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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