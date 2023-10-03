Президент сподівається на швидке створення в ЄС спецфонду на зброю на 20 мільярдів євро — Finance.ua

Президент сподівається на швидке створення в ЄС спецфонду на зброю на 20 мільярдів євро Сьогодні 15:43 — Казна та Політика

Україна сподівається на швидку практичну реалізацію ініціативи щодо створення окремого довгострокового фонду в розмірі 20 мільярдів євро у межах Європейського фонду миру для сталої підтримки наших оборонних потреб.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський сьогодні під час зустрічі-засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу в Україні.

Він також наголосив, що Україна також очікує на розблокування та виділення 8-го траншу допомоги в розмірі 500 мільйонів євро в межах Європейського фонду миру.

Зеленський у виступі висловив переконання, що Україна та весь вільний світ здатні перемогти у протистоянні з Росією.

«Наша з вами перемога прямо залежить від нашої з вами співпраці: що більше буде наших із вами сильних та принципових кроків, то швидше закінчиться ця війна. Справедливо закінчиться», — підкреслив президент України.

За його словами, війна тоді закінчиться відновленням територіальної цілісності України та надійним гарантуванням миру для всієї Європи.

У травні 2023 року Угорщина заблокувала виплату восьмого траншу коштів Європейського фонду миру (EPF) на зброю, призначену для України. Сума траншу становить 500 мільйонів євро.

Це сталося після того як НАЗК оголосило про внесення найбільшого угорського банку — OTP Bank — до списку спонсорів війни. Причиною стала позицію керівництва фінустанови продовжувати працювати в РФ та визнання так званих «ЛДНР». OTP публічно стверджує, що не має змоги продати свій російський підрозділ.

УНІАН За матеріалами:

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