Частина клієнтів російського ВТБ "загубили" свої американські акції через санкції — Finance.ua

Частина клієнтів російського ВТБ "загубили" свої американські акції через санкції

Вчора 19:12 — Фондовий ринок

Після накладення західних санкцій на низку російських банків, зокрема ВТБ, вони почали переносити інвестрахунки клієнтів іншим брокерам, але деякі портфелі акцій загубилися.

Про це пише російський Forbes

Завдяки запровадженим санкціям США проти «ВТБ банку», «Откритіє» та Совкомбанку брокерські підрозділи цих банків втратили можливість здійснювати транзакції в доларах та будь-які угоди з іноземними контрагентами.

Як наслідок, для клієнтів брокерів цих банків торгівля іноземними паперами стала неможливою. Аби клієнти не втратили свої інвестиції, брокерські частини «ВТБ» та «Откритія» почали повідомляти клієнтів про переведення їхніх іноземних паперів на рахунки інших брокерів. ВТБ переводив клієнтів на обслуговування до брокерських підрозділів «Альфа-банку» (який згодом теж опинився під санкціями) та Россельхозбанка.

Але частина клієнтів банку скаржаться, що їхні рахунки так і не перенесли іншим брокерам. У «ВТБ» кажуть, що проблема полягає у внутрішніх документах щодо роботи зі сторонніми брокерами.

Після санкцій на «Альфа-банк» він теж почав переводити брокерські рахунки третій компанії «А-інвестиції», яку заснував сам банк і його співробітники. У новій структурі 34% належить «Альфа-банку», а керівнику брокерського бізнесу «Альфа-банку» Іллі Васильєву та керівнику дирекції брокерських операцій банку Сергію Рибакову — по 33%.

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