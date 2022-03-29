Carlsberg покидає російський ринок вслід за Heineken — Finance.ua

Carlsberg покидає російський ринок вслід за Heineken

Вчора 06:11 — Фондовий ринок

Carlsberg покидає російський ринок вслід за Heineken

Одразу дві великі пивоварні компанії заявили про свій вихід з російського ринку. Після Heineken, до такого кроку вдалися і в Carlsberg.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Компанія Carlsberg офіційно оголосила про свій вихід з російського ринку. Там вона володіла такими брендами, як Carlsberg, Kronenbourg, Holsten, Tuborg, а також заводом «Балтика».

Загалом в росії в компанії є 8 пивоварних заводів, де працює 8400 працівників.

Перед тим 9 березня у Carlsberg заявили про зупинку інвестиції в росію та відмову від експорту пива не територію росії. Тоді такий крок пов’язали з санкціями, які наклали на росію. Тепер причиеою свого виходу з російського ринку в компанії називають війну росії проти України.

«Війна в Україні та ескалація гуманітарної кризи та кризи біженців шокують усіх нас. Ми продовжуємо рішуче засуджувати російське вторгнення, яке призвело до великої кількості людських жертв, спустошення та людської трагедії», — йдеться в заяві компанії.

Усі заводи, які на території росії, компанія виставить на продаж.

Варто додати, що російський ринок був доволі важливим для Carlsberg. Необоротні активи тут оцінювали у 19,2 мільярда датських крон (2,58 мільярда євро), що становить близько 15% від загальних активів. Лише за 2021 рік компанія відзвітувала про дохід в росії у розмірі 6,5 мільярда датських крон (874 мільйонів євро), а операційний прибуток склав 682 мільйони датських крон (91,7 мільйона євро).

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