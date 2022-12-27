Цьогоріч ВВП впаде на третину, а зростання у 2023 буде повільнішим через ракетний терор рф – Рожкова — Finance.ua

Цьогоріч ВВП впаде на третину, а зростання у 2023 буде повільнішим через ракетний терор рф – Рожкова Сьогодні 16:00 — Казна та Політика

Попри відновлення у 2 кварталі, економіка України залишається пригніченою. Цьогоріч ВВП впаде близько на третину, а в 2023 році зростатиме повільніше, ніж очікувалось, через удари по енергоінфраструктурі.

Про це на презентації Звіту про фінансову стабільність заявила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

"Завдяки тій міцності, яку банківська система отримала раніше, завдяки реформам і регулярному стрес-тестуванню, реальний стрес-тест вона проходить доволі непогано.

Довіра до банківської системи зберігається, банківська зберігає ліквідність, продовжує кредитувати", — заявила Рожкова.

Проте, наголосила вона, масштабні обстріли, які розпочалися з жовтня, руйнування енергоінфраструктури посилюють ризики для фінансової стабільності.

"Хоча фінансовий сектор працює безперебійно, він зазнає відповідних втрат. Це і недоотримані доходи, і додаткові витрати на облаштування відділень для роботи в періоди блекаутів.

Економіка, попри відновлення в другому кварталі, залишається пригніченою. Цьогоріч ВВП впаде десь близько на третину, а наступного року зростатиме повільніше, ніж очікувалось в наших попережніх прогнозах", — підкреслила Рожкова.

За її словами, це є «результат терору і знищення нашої енергоінфраструктури».

Вона додала, що це також вплине на банківський сектор, знизить попит на банківські послуги, призведе певним чином до додаткових кредитних втрат.

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За словами Рожкової, разом з тим міжнародна допомога, яку отримує Україна, зростає і стає системнішою і регулярнішою, що дозволило знизити темпи монетарного фінансування бюджету.

«Ми сподіваємось наступного року взагалі уникнути такого інструменту», — сказала вона.

Також це дозволяє підтримувати рівень золотовалютних резервів на комфортному для економіки і для регулятора рівні.

Економічна Правда За матеріалами:

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