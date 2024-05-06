Цьогоріч удвічі більше українців планують відпустку за кордоном — опитування — Finance.ua
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Цьогоріч удвічі більше українців планують відпустку за кордоном — опитування

Особисті фінанси
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Цьогоріч удвічі більше українців планують відпустку за кордоном — опитування
Цьогоріч удвічі більше українців планують відпустку за кордоном — опитування
Частка українців, які планують відпустку у 2024 році, зросла більше ніж удвічі порівняно з 2023 роком. про це свідчать результати опитування Rakuten Viber, у якому взяли участь понад 36 тис. користувачів.
Приблизно половина респондентів вважає, що відпустка не є першочерговою потребою. Проте 36% планують провести відпочинок з родиною чи друзями як у межах України, так і за її межами.
Результати показали, що відсоток українців, які не вважають відпустку актуальною, зменшився: цього року це становить 45% порівняно з 68% у 2023 році.
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За цей час зросла кількість опитаних, які планують відпочити протягом року:
  • 25% планують відпустку в Україні (порівняно з 10% у 2023 році),
  • ще 11% планують подорож за кордон (порівняно з 6% у 2023 році),
  • крім того, кожен п’ятий респондент (19%) має намір взяти кілька вихідних протягом року (порівняно з 16% у 2023 році).
Відповіді на питання «Чи плануєте ви відпустку цього року?» розподілилися таким чином:
  • Ні, не планую відпустку, оскільки це не на часі — 45%.
  • Планую відпустку: будемо відпочивати з близькими / друзями в Україні — 25%.
  • Планую взяти кілька вихідних протягом року — 19%.
  • Планую відпустку, хочемо поїхати за кордон — 11%.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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