Цьогоріч удвічі більше українців планують відпустку за кордоном — опитування Сьогодні 11:01 — Особисті фінанси

Цьогоріч удвічі більше українців планують відпустку за кордоном — опитування

Частка українців, які планують відпустку у 2024 році, зросла більше ніж удвічі порівняно з 2023 роком. про це свідчать результати опитування Rakuten Viber, у якому взяли участь понад 36 тис. користувачів.

Приблизно половина респондентів вважає, що відпустка не є першочерговою потребою. Проте 36% планують провести відпочинок з родиною чи друзями як у межах України, так і за її межами.

Результати показали, що відсоток українців, які не вважають відпустку актуальною, зменшився: цього року це становить 45% порівняно з 68% у 2023 році.

За цей час зросла кількість опитаних, які планують відпочити протягом року:

25% планують відпустку в Україні (порівняно з 10% у 2023 році),

ще 11% планують подорож за кордон (порівняно з 6% у 2023 році),

крім того, кожен п’ятий респондент (19%) має намір взяти кілька вихідних протягом року (порівняно з 16% у 2023 році).

Відповіді на питання «Чи плануєте ви відпустку цього року?» розподілилися таким чином:

Ні, не планую відпустку, оскільки це не на часі — 45%.

Планую відпустку: будемо відпочивати з близькими / друзями в Україні — 25%.

Планую взяти кілька вихідних протягом року — 19%.

Планую відпустку, хочемо поїхати за кордон — 11%.

До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне (медичне) страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.