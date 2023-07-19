Bugatti представили наручний годинник у стилі гіперкара Chiron за мільйон доларів — Finance.ua

Bugatti представили наручний годинник у стилі гіперкара Chiron за мільйон доларів 19.07.2023, 00:33 — Технології&Авто

Bugatti представили наручний годинник у стилі гіперкара Chiron за мільйон доларів

Компанія Jacob & Co. представила наручний годинник у стилі Bugatti Chiron. Вартість Bugatti Chiron Tourbillon Tourbillon Molsheim Edition становить 1 млн доларів. Про це повідомили на сайті Carbuzz.

Годинник отримав незвичайний дизайн з дорогоцінним камінням у кольорах французького прапора. На циферблаті є мініатюрна версія знаменитого двигуна W16. Він імітує хід поршнів справжнього мотора.

Годинник Bugatti Chiron Tourbillon Molsheim Edition присвячено невеликому містечку Мольсайм в східному регіоні Франції. Саме там було засновано компанію Bugatti.

Читайте також Унікальний гіперкар Bugatti став найдорожчим новим автомобілем у світі (фото)

Аксесуар прикрашений 148 синіми сапфірами, 45 білими діамантами та 149 рубінами. Циферблат прикрашений сапфіровими та рубіновими годинниковими мітками, а хвилинна шкала повністю складається з діамантів.

Bugatti Chiron Tourbillon Molsheim Edition складається з 578 компонентів. Він водонепроникний та може працювати на глибині до 30 метрів.

Цікаво те, що придбати годинник можуть тільки власники гіперкара Bugatti Chiron. Його буде випущено обмеженим тиражем лише в кілька екземплярів.

Де б ви не знаходилися, не забувайте дбати про свою безпеку під час подорожей на авто. На Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.