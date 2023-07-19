Bugatti представили наручний годинник у стилі гіперкара Chiron за мільйон доларів — Finance.ua
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Bugatti представили наручний годинник у стилі гіперкара Chiron за мільйон доларів

Технології&Авто
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Bugatti представили наручний годинник у стилі гіперкара Chiron за мільйон доларів
Bugatti представили наручний годинник у стилі гіперкара Chiron за мільйон доларів
Компанія Jacob & Co. представила наручний годинник у стилі Bugatti Chiron. Вартість Bugatti Chiron Tourbillon Tourbillon Molsheim Edition становить 1 млн доларів. Про це повідомили на сайті Carbuzz.
Годинник отримав незвичайний дизайн з дорогоцінним камінням у кольорах французького прапора. На циферблаті є мініатюрна версія знаменитого двигуна W16. Він імітує хід поршнів справжнього мотора.
Годинник Bugatti Chiron Tourbillon Molsheim Edition присвячено невеликому містечку Мольсайм в східному регіоні Франції. Саме там було засновано компанію Bugatti.
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Аксесуар прикрашений 148 синіми сапфірами, 45 білими діамантами та 149 рубінами. Циферблат прикрашений сапфіровими та рубіновими годинниковими мітками, а хвилинна шкала повністю складається з діамантів.
Bugatti представили наручний годинник у стилі гіперкара Chiron за мільйон доларів
Bugatti Chiron Tourbillon Molsheim Edition складається з 578 компонентів. Він водонепроникний та може працювати на глибині до 30 метрів.
Цікаво те, що придбати годинник можуть тільки власники гіперкара Bugatti Chiron. Його буде випущено обмеженим тиражем лише в кілька екземплярів.
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