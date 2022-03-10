Будівельний гігант вийшов з росії й пожертвував мільйон доларів на підтримку України — Finance.ua

Будівельний гігант вийшов з росії й пожертвував мільйон доларів на підтримку України

Будівельний гігант вийшов з росії й пожертвував мільйон доларів на підтримку України

Американський будівельний гігант — компанія Caterpillar оголосила про згортання своєї бізнес-діяльності на території росії, а також про виділення більше $1 млн на розв’язання гуманітарної кризи в Україні.

Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті компанії

"Операції в Росії стають дедалі складнішими, включно з перебоями в ланцюжку поставок, а також санкціями, тож ми призупиняємо діяльність на наших виробничих потужностях в росії",- зазначається в повідомленні.

Крім того в компанії висловили глибокий жаль у зв’язку з трагічними подіями, які продовжують відбуватися в Україні на тлі агресії рф.

"Через Caterpillar Foundation ми жертвуємо понад $1 мільйон на підтримку як нагальних, так і довгострокових потреб гуманітарної кризи в Україні",- зауважили в компанії.

Нагадаємо, ведення бізнесу в росії зупинили десятки крупних зарубіжних команій. Серед них — корпорація Hitachi, південнокорейський Samsung, ювелірний бренд Cartier. Закрилися бутики модних брендів Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent, що належать групі компаній Kering. Бренди Marks&Spencer, Electronic Arts, шведський меблевий гігант IKEA також припинили свою присутність на російському ринку. У вівторок McDonald’s Corp., Coca-Cola Co. і Starbucks Corp. заявили, що тимчасово припиняють свою діяльність на російській території.

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