Будівельний гігант вийшов з росії й пожертвував мільйон доларів на підтримку України — Finance.ua
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Будівельний гігант вийшов з росії й пожертвував мільйон доларів на підтримку України

10.03.2022, 19:33Фондовий ринок
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Будівельний гігант вийшов з росії й пожертвував мільйон доларів на підтримку УкраїниБудівельний гігант вийшов з росії й пожертвував мільйон доларів на підтримку України
Американський будівельний гігант — компанія Caterpillar оголосила про згортання своєї бізнес-діяльності на території росії, а також про виділення більше $1 млн на розв’язання гуманітарної кризи в Україні.
Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті компанії.
"Операції в Росії стають дедалі складнішими, включно з перебоями в ланцюжку поставок, а також санкціями, тож ми призупиняємо діяльність на наших виробничих потужностях в росії",- зазначається в повідомленні.
Крім того в компанії висловили глибокий жаль у зв’язку з трагічними подіями, які продовжують відбуватися в Україні на тлі агресії рф.
"Через Caterpillar Foundation ми жертвуємо понад $1 мільйон на підтримку як нагальних, так і довгострокових потреб гуманітарної кризи в Україні",- зауважили в компанії.
Нагадаємо, ведення бізнесу в росії зупинили десятки крупних зарубіжних команій. Серед них — корпорація Hitachi, південнокорейський Samsung, ювелірний бренд Cartier. Закрилися бутики модних брендів Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent, що належать групі компаній Kering. Бренди Marks&Spencer, Electronic Arts, шведський меблевий гігант IKEA також припинили свою присутність на російському ринку. У вівторок McDonald’s Corp., Coca-Cola Co. і Starbucks Corp. заявили, що тимчасово припиняють свою діяльність на російській території.
За матеріалами: Укрінформ
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