Британський фунт упав до мінімуму за 37 років по відношенню до долара — Finance.ua
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Британський фунт упав до мінімуму за 37 років по відношенню до долара

Валюта
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Британський фунт стерлінгів упав до 37-річного мінімуму в п’ятницю, після того, як нові дані показали, що покупці скорочують витрати, оскільки інфляція з’їдає бюджети домогосподарств. Крім того, посилилися очікування можливої рецесії.
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Валюта Сполученого Королівства впала нижче за $1,14, найнижчого рівня з 1985 року. Це сталося після того, як управління національної статистики повідомило, що роздрібний продаж у серпні знизився на 1,6% у місячному вирахуванні, що стало найбільшим зниженням з грудня 2021 року і значно гіршим, ніж очікували економісти.
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«Я думаю, що Великобританія вже перебуває в рецесії», — сказав Майкл Х’юсон, головний ринковий аналітик CMC Markets UK.
Окрім низьких економічних показників, на курсі британського фунта позначилося різке зростання курсу американського долара, яке є «тихою гаванню» і приваблює інвестиції за невизначеності.
Зараз долар США знаходиться на найвищому рівні за останні два десятиліття по відношенню до кошика провідних валют, чому сприяють очікування ще одного значного підвищення ставки Федеральною резервною системою наступного тижня.
Через похмурі економічні перспективи валюта Сполученого Королівства страждає більше за інших. Цього року фунт стерлінгів втратив понад 15% своєї вартості по відношенню до долара порівняно з 12% падінням євро.
План прем’єр-міністрерки Ліз Трасс щодо субсидування рахунків за електроенергію для домогосподарств та підприємств, можливо, і компенсує ціновий удар цієї зими, але може виявитися недостатнім для відновлення зростання економіки.
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Інвестори також стурбовані ознаками того, що уряд оплачуватиме свою енергетичну програму, яка може коштувати до 150 мільярдів фунтів стерлінгів (171 мільярд доларів ), за рахунок різкого збільшення державного боргу Великої Британії. Очікується, що канцлер Квасі Квартенг надасть більш детальну інформацію наступної п’ятниці.
Центральний банк, який має зробити останню заяву про свою політику у четвер, агресивно підвищував процентні ставки у рішучій спробі знизити інфляцію, яка у серпні становила 9,9%.
Тепер перед ним стоїть величезна дилема: ще одне значне підвищення вартості запозичень може значно збільшити економіку. Однак небажання йти в ногу з ФРС США може призвести до ще більшого падіння фунта стерлінгів.
Х’юсон сказав, що, на його думку, після подолання позначки $1,14 впаде до $1,10.
Минулого понеділка європейські біржові індекси підскочили на тлі новин про контрнаступ українських військ у Харківській області. Євро продовжило зростання на позитивних очікуваннях Європейського центрального банку, які, своєю чергою, надихали гарні новини з українських фронтів.

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За матеріалами:
zn.ua
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