Курс долара до світових валют закріпився на 20-річному максимумі перед засіданням ФРС — Finance.ua

Курс долара до світових валют закріпився на 20-річному максимумі перед засіданням ФРС Вчора 10:15 — Валюта

У понеділок, 19 вересня, долар закріпився на максимумі за два десятиліття по відношенню до основних валют на початку тижня, насиченого рішеннями центральних банків від Вашингтона до Лондона та Токіо.

Про це повідомляє Reuters

Індекс долара, який вимірює валюту по відношенню до шести валют, становить 109,84, що на 0,2% вище, ніж у п’ятницю, консолідувавшись після двох тижнів волатильності, коли 7 вересня вперше з середини 2002 року він піднявся до 110,79.

Ринки очікують на підвищення ставки ФРС ще принаймні на 75 базисних пунктів цього тижня.

«Долар може залишатися дорогим, оскільки ФРС продовжує агресивно підвищувати ставку і на тлі зростання ризиків глобальної рецесії», і може досягти нового циклічного піку вище 110,8, пишуть стратеги Commonwealth Bank of Australia

Фунт стерлінгів впав на 0,2% до 1,1403 долара, трохи вище 37-річного мінімуму в 1,1351 долара, досягнутого у п’ятницю. Ринки розходяться в думках щодо того, чи Банк Англії підвищить ставки в четвер на 50 або 75 базисних пунктів.

Євро впав нижче за паритет до 0,9995 долара, і інвесторам було мало приводів для оптимізму, оскільки енергетична криза взимку майже напевно приведе Європу до рецесії.

Долар до єни знаходиться на рівні 143,15, коливаючись нижче за сильний опір на рівні 145, оскільки японські політики посилили розмови про валютну інтервенцію.

Цього тижня також відзначаються свята, які можуть зменшити ліквідність та призвести до більш різких рухів цін: Японія та Велика Британія не працюють у понеділок, Австралія — у четвер, а Японія — знову у п’ятницю.

Нагадаємо, індекс долара, який вимірює курс долара по відношенню до шести основних валют, 7 вересня досяг нового 20-річного максимуму в 110,69.

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