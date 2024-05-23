Британія вибрала місце для будівництва нової АЕС — Finance.ua

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Британія вибрала місце для будівництва нової АЕС

Енергетика
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Британія вибрала місце для будівництва нової АЕС
Британія вибрала місце для будівництва нової АЕС
Велика Британія хоче побудувати нову велику атомну електростанцію на острові Англсі, що на півночі Уельсу, та вже розпочала переговори з міжнародними енергетичними компаніями про будівництво станції.
Про це повідомляє Reuters.
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Лондон прагне збільшити потужність своєї атомної енергетики до 2050 року до 24 гігават, що дорівнює приблизно чверті від прогнозованого попиту на електроенергію.
Як йдеться в заяві уряду, нова станція може виробляти достатньо електроенергії для шести мільйонів будинків протягом 60 років, і за масштабами буде подібна до проєктів, що реалізуються в Гінклі та Сайзвелл в Англії.
Станцію мають побудувати на майданчику Вілфа, де до 2015 року вже діяла АЕС. Його викупили за 160 млн фунтів у компанії Hitachi, яка відмовилася від планів будівництва нового реактора 2019 року.
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Британський уряд не назвав фірми, які будуть залучені до переговорів щодо розробки нового проєкту.
Раніше видання Financial Times повідомило, що південнокорейська компанія KEPCO веде переговори з Лондоном про будівництво АЕС у цьому місці.
За матеріалами:
Економічна Правда
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