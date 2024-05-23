Британія вибрала місце для будівництва нової АЕС — Finance.ua

Британія вибрала місце для будівництва нової АЕС Сьогодні 20:20 — Енергетика

Британія вибрала місце для будівництва нової АЕС

Велика Британія хоче побудувати нову велику атомну електростанцію на острові Англсі, що на півночі Уельсу, та вже розпочала переговори з міжнародними енергетичними компаніями про будівництво станції.

Про це повідомляє Reuters.

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Лондон прагне збільшити потужність своєї атомної енергетики до 2050 року до 24 гігават, що дорівнює приблизно чверті від прогнозованого попиту на електроенергію.

Як йдеться в заяві уряду, нова станція може виробляти достатньо електроенергії для шести мільйонів будинків протягом 60 років, і за масштабами буде подібна до проєктів, що реалізуються в Гінклі та Сайзвелл в Англії.

Станцію мають побудувати на майданчику Вілфа, де до 2015 року вже діяла АЕС. Його викупили за 160 млн фунтів у компанії Hitachi, яка відмовилася від планів будівництва нового реактора 2019 року.

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Британський уряд не назвав фірми, які будуть залучені до переговорів щодо розробки нового проєкту.

Раніше видання Financial Times повідомило, що південнокорейська компанія KEPCO веде переговори з Лондоном про будівництво АЕС у цьому місці.

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