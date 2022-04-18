Британія скасує всі мита на українські товари — Мінекономіки — Finance.ua

Британія скасує всі мита на українські товари — Мінекономіки

Вчора 19:14 — Казна та Політика

Британія скасує всі мита на українські товари — Мінекономіки

У Міністерстві економіки очікують, що Велика Британія уже наступного тижня скасує всі мита для українських товарів.

Про це сказала перший віцепрем’єр — міністр економіки України Юлія Свириденко під час телемарафону.

«У нас були дуже активні перемовини з Великою Британією і на наступному тижні очікуємо, що вони знімуть всі мита для українських товарів», — заявила вона.

За словами Свириденко, наразі Мінекономіки також веде переговори з європейськими партнерами та G7 стосовно аналогічного скасування мит на українські товари.

Нагадаємо, згідно з даними Мінекономіки через агресію росії експорт українських товарів у березні скоротився вдвічі, імпорт — більш, як утричі.

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