Британія призупинила обмін податковою інформацією з рф і білоруссю — Finance.ua

Британія призупинила обмін податковою інформацією з рф і білоруссю

Вчора 14:24 — Світ

Британія призупинила обмін податковою інформацією з рф і білоруссю

Велика Британія оголосила про призупинення обміну податковою інформацією з росією та білоруссю «в рамках постійних зусиль із заподіяння економічного болю режиму президента путіна».

Про це йдеться у заяві британського уряду.

«Цей крок є одним із низки заходів, які вживаються в податковій системі, щоб підтримати Україну та завдати економічного болю режиму путіна», — заявили в уряді.

Велика Британія обмінюється податковою інформацією з росією відповідно до Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах, а росія та білорусь — за двосторонніми угодами про уникнення подвійного оподаткування.

«Рішення британського уряду гарантує, що Велика Британія не надаватиме режиму путіна інформацію, яка може бути використана для податкових пільг або збільшення прибутків для рф», — йдеться у заяві.

Такий крок не призведе до суттєвого впливу на здатність Британії вирішувати проблеми несплати податків.

«Оскільки ми хочемо поставити режим володимира путіна під економічний тиск, було б неправильно продовжувати обмінюватися податковою інформацією з росією та білоруссю. Поряд з іншими економічними заходами, які ми вже вжили, цей крок допоможе позбавити путіна ресурсів, необхідних для здійснення його варварської кампанії насильства», — наголосили в уряді.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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