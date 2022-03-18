Британія призупинила обмін податковою інформацією з рф і білоруссю — Finance.ua

«Цей крок є одним із низки заходів, які вживаються в податковій системі, щоб підтримати Україну та завдати економічного болю режиму путіна», — заявили в уряді.
Велика Британія обмінюється податковою інформацією з росією відповідно до Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах, а росія та білорусь — за двосторонніми угодами про уникнення подвійного оподаткування.
«Рішення британського уряду гарантує, що Велика Британія не надаватиме режиму путіна інформацію, яка може бути використана для податкових пільг або збільшення прибутків для рф», — йдеться у заяві.
Такий крок не призведе до суттєвого впливу на здатність Британії вирішувати проблеми несплати податків.
«Оскільки ми хочемо поставити режим володимира путіна під економічний тиск, було б неправильно продовжувати обмінюватися податковою інформацією з росією та білоруссю. Поряд з іншими економічними заходами, які ми вже вжили, цей крок допоможе позбавити путіна ресурсів, необхідних для здійснення його варварської кампанії насильства», — наголосили в уряді.