Росія фінансує війну проти України за рахунок продажу нафти та газу, — гендиректор ДПЕК — Finance.ua
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Росія фінансує війну проти України за рахунок продажу нафти та газу, — гендиректор ДПЕК

Вчора 08:32
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Росія фінансує війну проти України за рахунок продажу нафти та газу, — гендиректор ДПЕК
Росія використовує гроші від продажу нафти та газу на війну проти України та вбивство мирних громадян.
Про це повідомляє генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко.
«Кожен долар, сплачений за російську нафту та газ, перетворюється на кулі, якими вбивають українців», — сказав він.
Тимченко також наголосив, що Україна цінує вже введені Заходом санкції проти Росії та сподівається, що коли доходи від нафти в Росії вичерпаються, російські військові зупиняться.
За його словами, зараз ситуація в Україні залишається складною, але ремонтні бригади ДТЕК цілодобово продовжують відновлювати електропостачання для людей, незважаючи на постійні обстріли.
«Це приклад героїзму співробітників нашої компанії. Вони роблять все можливе, щоб люди мали світло та тепло», — підсумував він.
За матеріалами: РБК-Україна
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