Boston Dynamics за допомогою ChatGPT навчила свого робопса розмовляти — Finance.ua
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Boston Dynamics за допомогою ChatGPT навчила свого робопса розмовляти

Технології&Авто
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Boston Dynamics за допомогою ChatGPT навчила свого робопса розмовляти
Boston Dynamics за допомогою ChatGPT навчила свого робопса розмовляти
Відомий робот-собака від Boston Dynamics тепер не тільки бігатиме й стрибатиме, а ще й розмовлятиме. Це стало можливим завдяки технології штучного інтелекту.
Відповідне відео компанія розмістила в YouTube.
На відео робопес у капелюшку відкриває рот і запрошує людину на екскурсію.
«Почнемо нашу подорож? Зарядні станції, де роботи Spot відпочивають і підзаряджаються, — наша перша точка. Ходімо, панове», — каже робот-собака.
Як видно на відео, Spot здатний відповідати на різноманітні запитання, наприклад, про те, чи подобається йому його робота.
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Аби навчити свого робота розмовам, Boston Dynamics використала ChatGPT API від OpenAI поряд із деякими іншими великими мовними моделями із відкритим кодом. Далі в Spot додали динамік і зробили рот рухомим.
Метт Клінгенсміт, головний інженер програмного забезпечення в Boston Dynamics, каже, що команда надала Spot «дуже короткий сценарій» для кожного приміщення на підприємстві, який він поєднує із зображеннями, отриманими з камер на корпусі. За словами компанії, Spot використовує моделі Visual Question Answering, щоб фактично створювати описи до зображень і відповідати на запитання про них.
За матеріалами:
Espreso.tv
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