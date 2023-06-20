Студенти-інженери розробили аналог робопса Boston Dynamics, який коштує у 50 разів дешевше — Finance.ua
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Студенти-інженери розробили аналог робопса Boston Dynamics, який коштує у 50 разів дешевше

Технології&Авто
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Студенти-інженери розробили аналог робопса Boston Dynamics, який коштує у 50 разів дешевше
Студенти-інженери розробили аналог робопса Boston Dynamics, який коштує у 50 разів дешевше
Студенти з австралійського університету Монаша, Александр Калверт та Натан Фергюсон, створили власний аналог Spot — відомого робопса від Boston Dynamics.
Розробку назвали Dingo — на честь австралійської породи собак. Коштує робопес у 50 разів дешевше за свого прототипа — $1300. Зазначимо, що Spot від Boston Dynamics зараз можна придбати не менш ніж за $74 500.
Ідея молодих розробників полягала в «отриманні дешевого робота з відкритим вихідним кодом, який може бути використаний студентами робототехніки або будь-якими іншими інженерами у своїх проектах».
Dingo важить 3 кілограми, що дозволяє без проблем переносити його однією рукою. Крім того, у верхній частині робота вбудована ручка для кращої ергономічності. Довжина робопса складає 38 см, ширина — 25 см.
За словами австралійських розробників, максимальна висота, на якій стоїть Dingo, становить 25 см, хоча її можна регулювати на нижчу при потребі. Керувати робопсом можна за допомогою контролера PlayStation або комп’ютерної клавіатури. Також Dingo може переносити на собі невеликі вантажі - вагою до 0,5 кг.
Робот може рухатися в будь-якому напрямку, а також котитися, нахилятися та нишпорити. Dingo може повертати та перевертати своє тіло, а також регулювати траєкторію руху.

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За матеріалами:
noworries
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