Боржомі призупиняє роботу через санкції проти російських олігархів — Finance.ua

Компанія IDS Borjomi Georgia з 29 квітня призупиняє роботу на двох заводах у Боржомі на тлі санкцій проти російських олігархів.
Про це йдеться у заяві компанії.
Основною причиною ситуації, що склалася, називаються «фінансові труднощі, які почалися через бойові дії в Україні».
До останнього часу єдиним виробником мінеральної води «Боржомі» була компанія IDS Borjomi Georgia, що входить до складу IDS Borjomi International, що належить російській структурі Альфа-груп (раніше — компанія Georgian Glass & Mineral Water Co).
Належить виробництво «Боржомі» російському підприємцю, засновнику Альфа-банку Михайлу Фрідману, який потрапив під санкції Заходу після початку війни в Україні.
«Складна ситуація, що склалася на основних ринках збуту продукції компанії, посилювалася обмеженим доступом до банківських рахунків, що закривало для компанії можливість отримання валютної виручки та розрахунків із кредиторами», — сказано в заяві компанії.
У компанії сподіваються, що найближчим часом ситуація покращиться, і вони зможуть повернутися до роботи.