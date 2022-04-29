Боржомі призупиняє роботу через санкції проти російських олігархів — Finance.ua
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Боржомі призупиняє роботу через санкції проти російських олігархів

Вчора 22:27Фондовий ринок
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Компанія IDS Borjomi Georgia з 29 квітня призупиняє роботу на двох заводах у Боржомі на тлі санкцій проти російських олігархів.
Про це йдеться у заяві компанії.
Основною причиною ситуації, що склалася, називаються «фінансові труднощі, які почалися через бойові дії в Україні».
До останнього часу єдиним виробником мінеральної води «Боржомі» була компанія IDS Borjomi Georgia, що входить до складу IDS Borjomi International, що належить російській структурі Альфа-груп (раніше — компанія Georgian Glass & Mineral Water Co).
Належить виробництво «Боржомі» російському підприємцю, засновнику Альфа-банку Михайлу Фрідману, який потрапив під санкції Заходу після початку війни в Україні.
«Складна ситуація, що склалася на основних ринках збуту продукції компанії, посилювалася обмеженим доступом до банківських рахунків, що закривало для компанії можливість отримання валютної виручки та розрахунків із кредиторами», — сказано в заяві компанії.
У компанії сподіваються, що найближчим часом ситуація покращиться, і вони зможуть повернутися до роботи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: Укрінформ
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