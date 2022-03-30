Booking надав українцям 50% знижку на орендоване житло в Європі — Finance.ua

«Разом з партнерами — власниками об’єктів розміщення — ми надаємо можливість безкоштовного проживання або бронювання зі суттєвими знижками для людей, які вимушено залишили Україну. Ми пропонуємо знижки від 50% або повністю безкоштовне проживання (без урахування податків та зборів)», — йдеться в повідомленні.
Щоб скористатися знижкою, житло має бути заброньовано не раніше ніж за три дні до моменту заїзду.
Зазначимо, що в деяких випадках може знадобитися сплата туристичного податку.
У яких країнах діє знижка? Слід враховувати, що спеціальний тариф для українців доступний у варіантах розміщення, що беруть участь у програмі, у Словаччині, Угорщині, Румунії, Польщі, Молдові, Чехії, Італії, Німеччині, Нідерландах та Австрії.