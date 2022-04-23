Болгарія змінить правила перебування українських біженців — Finance.ua

Болгарія змінить правила перебування українських біженців

Вчора 16:16

Болгарія змінить правила перебування українських біженців. Про це йдеться у рішенні Ради міністрів країни.

Українські біженці в Болгарії могли безкоштовно перебувати в готелях 3-4* із триразовим харчуванням.

З червня українські біженці, які не можуть оплачувати готелі, не змогли знайти роботу, розміщуватимуться в державних, муніципальних закладах, швидше за все в гуртожитках та на базах. Багатьом доведеться самостійно шукати житло.

Для розміщення біженців з України перевіряються муніципальні та державні бази, покинуті будинки. На сьогоднішній день вже знайдено та забезпечено для розміщення біженців 15 тис. місць.

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