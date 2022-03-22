Болгарія з 2023 року відмовляється від російського газу — Finance.ua
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Болгарія з 2023 року відмовляється від російського газу

Вчора 10:44Енергетика
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Болгарія відмовляється від переговорів щодо нової газової угоди з російським «Газпромом» після закінчення чинної наприкінці 2022 року.
Ми продовжуємо битися з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Про це заявив віце-прем’єр Болгарії Асен Вассілєв, передає видання Bloomberg.
Наразі Болгарія розглядає альтернативних постачальників і працює над майбутнім загальним контрактом з Європейським Союзом, щоб уникнути дефіциту. Нагадаємо, що країна отримує майже весь газ за десятирічним контрактом із «Газпромом», дія якого закінчується наприкінці 2022 року.
Протягом кількох років країна працює над проектами з диверсифікації. З окремим газопроводом із Грецією та розширенням єдиного газового сховища країни — відстрочилися. Уряд прагне прискорити обидва проекти через побоювання, що війна в Україні може призвести до дефіциту блакитного палива.
«У цій ситуації жодних переговорів із „Газпромом“ немає», — сказав Вассілєв радіо BNR.
Болгарія, за його словами, вела переговори з Грецією та Туреччиною щодо використання існуючої інфраструктури для поставок СПГ та збільшення поставок з Азербайджану, з яким країна має контракт. Уряд сподівається, що до кінця літа запрацює механізм спільних закупівель у ЄС, що дозволить блоку вести переговори щодо кращих цін.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Діло
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