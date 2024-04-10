Болгарія схвалила фінансову допомогу Україні: на що підуть кошти — Finance.ua
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Болгарія схвалила фінансову допомогу Україні: на що підуть кошти

Казна та Політика
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Болгарія схвалила фінансову допомогу Україні: на що підуть кошти
Болгарія схвалила фінансову допомогу Україні: на що підуть кошти
Національні збори Болгарії схвалили фінансову допомогу Україні в розмірі 60 тисяч євро.
Про це повідомляє BNR.
Кошти підуть на участь у 4-річній програмі Організації економічного співробітництва та розвитку. Загальна вартість заходів, включених до програми, становить 16,5 мільйона євро.
Болгарська опозиція заперечувала проти надання допомоги Україні, оскільки «це завдало б шкоди нашим співвітчизникам у західних передмістях».
«Оскільки кошти на проєкти в Україні не зібрані з тієї простої причини, що на території країни наразі тривають воєнні дії, ці 60 тисяч євро взяті з Босілеграда та інших болгарських громад і пожертвувані Україні, щоб Болгарська держава могла напружитися на один параметр, за яким можна стати членом ОЕСР», — заявив депутат Павло Мітова з «Є такий народ».
Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) — міжурядова економічна організація, до якої входять 35 країн-членів, заснована 1961 року для стимулювання економічного прогресу та світової торгівлі.

Допомога Болгарії Україні

Болгарія з перших днів повномасштабного вторгнення рф надає Україні різноманітну допомогу. Так, раніше парламент Болгарії за зачиненими дверима проголосував за постачання непридатних до експлуатації ракет С-300 Українї.
За матеріалами:
РБК-Україна
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