Болгарія хоче на рік відкласти відмову від російської нафти — Finance.ua

Болгарія хоче на рік відкласти відмову від російської нафти Сьогодні 07:40 — Енергетика

Болгарія хоче на рік відкласти відмову від російської нафти

Депутати економічного комітету парламенту Болгарії вирішили, що закон про відмову від російської нафти буде введений в дію поступово, починаючи з 1 жовтня 2024 року, а не в 30-денний термін.

Про це повідомляє Болгарське національне радіо.

Два тижні тому економічний комітет парламенту в першому читанні ухвалив законопроект, який передбачав відмову від російської нафти у 30-денний термін.

Проте, виступаючи перед комісією, міністр економіки Богдан Богданов заявив, що введення заборони на ввезення російської нафти на передбачений поки що 30-денний термін призведе до стрибка цін на паливо.

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«Реалістичний термін для скасування відступу — це 12 місяців, або 1 жовтня 2024 року. За 30-денного терміну ризики високі. Я не можу точно передбачити, якими будуть ціни, але вони зростуть значно, і з’являться можливості для спекуляцій і, можливо, навіть дефіцит палива», — заявив міністр.

Відповідне рішення є частиною другого читання законопроекту, який пропонує країні скасувати відступ, але остаточне рішення буде прийнято на пленарному засіданні.

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Економічна Правда За матеріалами:

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