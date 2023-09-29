Болгарія хоче на рік відкласти відмову від російської нафти — Finance.ua
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Болгарія хоче на рік відкласти відмову від російської нафти

Енергетика
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Болгарія хоче на рік відкласти відмову від російської нафти
Болгарія хоче на рік відкласти відмову від російської нафти
Депутати економічного комітету парламенту Болгарії вирішили, що закон про відмову від російської нафти буде введений в дію поступово, починаючи з 1 жовтня 2024 року, а не в 30-денний термін.
Про це повідомляє Болгарське національне радіо.
Два тижні тому економічний комітет парламенту в першому читанні ухвалив законопроект, який передбачав відмову від російської нафти у 30-денний термін.
Проте, виступаючи перед комісією, міністр економіки Богдан Богданов заявив, що введення заборони на ввезення російської нафти на передбачений поки що 30-денний термін призведе до стрибка цін на паливо.
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«Реалістичний термін для скасування відступу — це 12 місяців, або 1 жовтня 2024 року. За 30-денного терміну ризики високі. Я не можу точно передбачити, якими будуть ціни, але вони зростуть значно, і з’являться можливості для спекуляцій і, можливо, навіть дефіцит палива», — заявив міністр.
Відповідне рішення є частиною другого читання законопроекту, який пропонує країні скасувати відступ, але остаточне рішення буде прийнято на пленарному засіданні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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