BMW розпочне виробництво нового iX3 у Мексиці в 2027 році — Finance.ua
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BMW розпочне виробництво нового iX3 у Мексиці в 2027 році

Фондовий ринок
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BMW розпочне виробництво нового iX3 у Мексиці в 2027 році
BMW розпочне виробництво нового iX3 у Мексиці в 2027 році
BMW оголосила, що її завод у Сан-Луїс-Потосі, Мексика, запустить виробництво автомобілів нового покоління Neue Klasse у 2027 році. Першою моделлю стане друге покоління електричного позашляховика iX3. Це рішення є частиною стратегії компанії з розширення виробництва електромобілів у різних регіонах.
На початку року BMW представила оновлений iX3 у вигляді концепту Vision Neue Klasse X, який відзначається радикальними змінами в дизайні порівняно з попередніми моделями. Хоча деталі новинки поки що не підтверджені, очікується, що вона відповідатиме новій дизайновій мові марки.
Завод у Сан-Луїс-Потосі буде виробляти iX3 через два роки після запуску виробництва в Дебрецені, Угорщина, де нова модель стартує з наступного року. Це підкреслює глобальний характер проекту, адже BMW планує продавати новий позашляховик не тільки в США, але й на інших ринках.
Компанія також оголосила про інвестиції в розмірі 800 мільйонів євро в розвиток виробництва електромобілів у Мексиці. Частина цих коштів піде на будівництво нового центру зборки акумуляторів, а також на розширення існуючих виробничих потужностей. Це дозволить створити близько 1000 нових робочих місць.
Однак плани BMW можуть зазнати змін у разі перемоги Дональда Трампа на майбутніх виборах. Кандидат від Республіканської партії вже заявив про намір ввести високі мита на автомобілі, що імпортуються з Мексики, що може ускладнити продажі мексиканського iX3 в США.
Незважаючи на можливі ризики, BMW продовжує розвивати своє виробництво, зокрема, в Спартанбурзі, штат Південна Кароліна, де до кінця десятиліття планують виробляти шість моделей електромобілів.
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За матеріалами:
autonews.ua
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