BMW переходить на новий стиль: всі майбутні моделі отримають оновлений дизайн — Finance.ua
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BMW переходить на новий стиль: всі майбутні моделі отримають оновлений дизайн

Технології&Авто
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BMW переходить на новий стиль: всі майбутні моделі отримають оновлений дизайн
BMW переходить на новий стиль: всі майбутні моделі отримають оновлений дизайн
Всі майбутні моделі відомого бренду дотримуватимуться стилістики, яка отримала назву Neue Klasse.
Про це, з посиланням на шеф-дизайнера BMW Адріана ван Хойдонка, повідомляє Carscoops.

Що зміниться

За словами шеф-дизайнера, електричні авто та моделі, оснащені двигунами внутрішнього згоряння, будуть мати різні пропорції та деталі оформлення салону, однак «‎загальний вигляд та відчуття від них будуть однаковими"‎.
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Першою серійною моделлю, яку виконають у новому стилі, буде електричний кросовер, який повинен з’явитись на ринку у наступному році. Потім світ побачить новий седан.
Адріан ван Хойдонк нагадав про революційний проекційний дисплей Panoramic Vision, який стане однією з головних особливостей моделей BMW наступного покоління.
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Серед інших «‎фішок"‎ - центральний дисплей незвичайної форми, футуристичні елементи управління та «зелені» матеріали. Оцінити рішення можна буде після офіційної презентації новинок.

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За матеріалами:
УНІАН
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