Компанія BMW презентувала друге покоління спортивного авто 2 Series Gran Coupе (фото) — Finance.ua

Компанія BMW презентувала друге покоління спортивного авто 2 Series Gran Coupе (фото) Сьогодні 06:08 — Технології&Авто

Компанія BMW презентувала друге покоління спортивного авто 2 Series Gran Coupе (фото)

Німецька компанія BMW презентувала другу генерацію спортивної моделі 2 Series Gran Coupе.

Новинка отримала оригінальний дизайн інтер’єру та екстер’єру, а також суттєво покращені технічні характеристики.

Порівняно з попередником новинка змінилася у пропорціях. Довжина моделі зросла на 20 мм (4546 мм), ширина збереглася незмінною (1800 мм), а у висоту машина додала 25 мм (1445 мм). Колісна база чотиридверного 5-місного спортседана залишилася колишньою — 2670 мм.

Дизайн моделі продовжує розвиток нової, досить спірної стилістики бренду. Як опція можна замовити підсвічування облицювання радіатора Iconic Glow та адаптивні LED-фари.

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Палітра кольорів представлена ​​двома звичайними та сімома металізованими емалями, чотирма варіантами від BMW Individual та різноманітними варіантами покриття на замовлення. Як опція можна замовити глянсовий чорний дах.

Спочатку для покупців будуть запропоновані чотири варіанти — два бензинові та два дизельні. Нова топова модифікація BMW M 235 xDrive Gran Coupe оснащена 4-циліндровим бензиновим двигуном, в активі якого 221 кВт/300 к.с. На сходинку нижче розташовується версія 220 Gran Coupе з двигуном потужністю 125 кВт/170 к.с.

Топова модифікація BMW M 235 xDrive Gran Coupe здатна розганятися від 0 до 100 км/год за 4,9 с. Автомобіль отримав власний аеродинамічний обвіс із чорними елементами декору, «квартет» вихлопних труб, пакет M Technology, 19-дюймові ковані диски та гальмівну систему M.

У салоні покупців чекає фірмовий вигнутий дисплей BMW Curved Display з двома екранами, нові кермо і перемикач АКП, інноваційні системи допомоги водієві ADAS, а також комплекс iDrive з QuickSelect на новій операційній системі 9-го покоління.

Для 2 Series Gran Coupе розробили нові зручніші сидіння. Як опція можна замовити крісла Sport і M Sport з додатковою підтримкою. Крім того, комплект подушок та шторок безпеки доповнений подушкою між передніми кріслами.

Глобальний продаж нової BMW 2 Series Gran Coupе стартує в березні 2025 року.

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