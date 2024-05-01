Bloomberg розкрило хитрість москви для торгівлі нафтою: що придумали в росії — Finance.ua

Bloomberg розкрило хитрість москви для торгівлі нафтою: що придумали в росії Сьогодні 05:51

Російська державна танкерна компанія перейменувала деякі свої судна на честь міст країни після введення санкцій з боку США.

Видання Bloomberg пише, що під західні санкції вже потрапив 21 танкер ПАТ «Совкомфлот».

Танкери змінили прапор на російський з габонського — крок, який дасть росії більше впевненості в тому, як вона зможе їх використовувати.

Перебуваючи під західними санкціями, росія не тільки зібрала тіньовий флот суден для транспортування своєї нафти, а й значною мірою покладалася на гігантський танкерний флот «Совкомфлота» для забезпечення транспортування нафти. Компанія залишається найбільшим у світі власником танкерів класу «Афрамакс», кожен з яких здатний перевозити близько 700 тисяч барелів нафти. За даними Bloomberg, наразі щонайменше чотири танкери змінили назви.

Танкери часто змінюють назви після введення санкцій, щоб дистанціюватися від списків у санкційних базах даних, хоча їх, як і раніше, можна ідентифікувати за унікальними і незмінними номерами, зареєстрованими в Міжнародній морській організації.

УНІАН За матеріалами:

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