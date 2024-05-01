Bloomberg розкрило хитрість москви для торгівлі нафтою: що придумали в росії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Bloomberg розкрило хитрість москви для торгівлі нафтою: що придумали в росії

14
Російська державна танкерна компанія перейменувала деякі свої судна на честь міст країни після введення санкцій з боку США.
Видання Bloomberg пише, що під західні санкції вже потрапив 21 танкер ПАТ «Совкомфлот».
Танкери змінили прапор на російський з габонського — крок, який дасть росії більше впевненості в тому, як вона зможе їх використовувати.
Перебуваючи під західними санкціями, росія не тільки зібрала тіньовий флот суден для транспортування своєї нафти, а й значною мірою покладалася на гігантський танкерний флот «Совкомфлота» для забезпечення транспортування нафти. Компанія залишається найбільшим у світі власником танкерів класу «Афрамакс», кожен з яких здатний перевозити близько 700 тисяч барелів нафти. За даними Bloomberg, наразі щонайменше чотири танкери змінили назви.
Танкери часто змінюють назви після введення санкцій, щоб дистанціюватися від списків у санкційних базах даних, хоча їх, як і раніше, можна ідентифікувати за унікальними і незмінними номерами, зареєстрованими в Міжнародній морській організації.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.