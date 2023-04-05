Бізнесу можуть дозволити списувати до 10% прибутку на благодійність — Finance.ua
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Бізнесу можуть дозволити списувати до 10% прибутку на благодійність

Казна та Політика
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Бізнесу можуть дозволити списувати до 10% прибутку на благодійність
Бізнесу можуть дозволити списувати до 10% прибутку на благодійність
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 9177, який дозволяє платникам податків збільшити на період воєнного стану благодійні внески з 4% до 10% прибутку без додаткового оподаткування.
Про це голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики та автор законопроєкту Данило Гетманцев повідомив у Telegram.
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«На сьогоднішній день можливість участі у благодійній діяльності для платників податку на прибуток обмежена розміром 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року, адже у разі перевищення вказаного обмеження платник повинен збільшувати свій фінансовий результат до оподаткування відповідно до вимог пункту 140.5.9 Податкового кодексу», — пояснив Гетманцев.
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«Саме тому ініціював законопроєкт № 9177 щодо збільшення до 10% розміру оподатковуваного прибутку попереднього звітного року для незастосування вище згаданої вимоги про збільшення фінрезультату. Держава повинна підтримувати свідомий бізнес, який займається благодійництвом навіть під час війни!» — додав голова комітету.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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