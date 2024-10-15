Бізнес Прикарпаття додатково сплатив до бюджету 76,5 млн, — Податкова Сьогодні 21:37

Бізнес Прикарпаття додатково сплатив до бюджету 76,5 млн, — Податкова

Впродовж дев’яти місяців року працівники Головного управління ДПС в Іван-Франківській області завершили 213 документальних перевірок суб’єктів господарювання — юридичних осіб. За результатами контрольних заходів донараховано 187,2 мільйона гривень узгоджених податкових зобов’язань, з яких уже 60,5 мільйона гривень надійшло до бюджету.

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Окрім того, за результатами здійснених перевірок податківці упередили бюджетне відшкодування з ПДВ на суму 14,9 мільйона гривень, а також зменшено його від’ємне значення на 31,9 мільйона гривень, Після перевірок покращився і фінансовий результат підприємств, тож від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток зменшилося на 43,4 мільйона гривень.

Також податківці з початку року здійснили 1165 фактичних перевірок, за результатами яких узгоджено фінансові санкції на суму 28,3 мільйона гривень, з них до бюджету надійшло 15,9 мільйона гривень.

Загалом, за результатами усіх перевірок на бюджетні рахунки надійшло 76,5 мільйонів гривень нарахувань.

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