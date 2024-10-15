Бізнес Прикарпаття додатково сплатив до бюджету 76,5 млн, — Податкова — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Бізнес Прикарпаття додатково сплатив до бюджету 76,5 млн, — Податкова

10
Бізнес Прикарпаття додатково сплатив до бюджету 76,5 млн, — Податкова
Бізнес Прикарпаття додатково сплатив до бюджету 76,5 млн, — Податкова
Впродовж дев’яти місяців року працівники Головного управління ДПС в Іван-Франківській області завершили 213 документальних перевірок суб’єктів господарювання — юридичних осіб. За результатами контрольних заходів донараховано 187,2 мільйона гривень узгоджених податкових зобов’язань, з яких уже 60,5 мільйона гривень надійшло до бюджету.
Читайте також
Окрім того, за результатами здійснених перевірок податківці упередили бюджетне відшкодування з ПДВ на суму 14,9 мільйона гривень, а також зменшено його від’ємне значення на 31,9 мільйона гривень, Після перевірок покращився і фінансовий результат підприємств, тож від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток зменшилося на 43,4 мільйона гривень.
Також податківці з початку року здійснили 1165 фактичних перевірок, за результатами яких узгоджено фінансові санкції на суму 28,3 мільйона гривень, з них до бюджету надійшло 15,9 мільйона гривень.
Загалом, за результатами усіх перевірок на бюджетні рахунки надійшло 76,5 мільйонів гривень нарахувань.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.