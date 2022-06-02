Bitcoin увійшов у топ-10 найдорожчих активів у світі — Finance.ua

Bitcoin увійшов у топ-10 найдорожчих активів у світі

Вчора 19:47 — Фінтех і Картки

Bitcoin увійшов у топ-10 найдорожчих активів у світі

Незважаючи на те, що минулого місяця Bitcoin втратив понад 18%, йому вдалося стати десятим найціннішим активом у світі. Bitcoin увійшов в топ-10, випередивши Meta на $ 50 мільярдів (ринкова капіталізація Meta становить $ 554 мільярди, а капіталізація ВТС — $ 571 мільярд на момент написання статті).

У травні найпопулярніша криптовалюта світу перебувала в стрімкому спадному тренді, ставлячи нові антирекорди. Все через крах LUNA/UST, що спричинило волатильність на ринку та страх інвесторів вкладатися у криптовалюту.

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На даний момент ВТС займає 44% від усього криптовалютного сектору та домінує серед приблизно 19 000 криптовалют світу. Цього цілком достатньо щоб вже посісти десяте місце серед найдорожчих активів у світі.

Варто зазначити, що ринкова капіталізація Bitcoin становить всього 5,12% від загальної ринкової капіталізації золота ($ 87 трильйонів), що займає перше місце у списку серед 6265 конкурентів.

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