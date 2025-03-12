Біля кордону з Польщею побудують масштабний гірськолижний комплекс: що там буде — Finance.ua

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Біля кордону з Польщею побудують масштабний гірськолижний комплекс: що там буде

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Біля кордону з Польщею побудують масштабний гірськолижний комплекс: що там буде
Біля кордону з Польщею побудують масштабний гірськолижний комплекс: що там буде
Поруч із польським кордоном, неподалік Львова, українська компанія OKKO Group розпочала будівництво масштабного гірськолижного комплексу GORO Mountain Resort.
Інвестиції у проект сягають 1,5 мільярда доларів, а його відкриття заплановане на 2029 рік. Про це пише Іnpoland.net.pl.
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Очікується, що цей курорт стане одним із найбільших рекреаційних центрів в Україні, здатним конкурувати з європейськими гірськолижними зонами.

Чи складе новий курорт конкуренцію польським Татрам

За словами експерта Кароля Вагнера з Татранської торгової палати, GORO Mountain Resort може вплинути на розвиток польських курортів, проте навряд чи зможе серйозно конкурувати із Закопане чи іншими популярними місцями для зимового відпочинку.
Окрім цього, експерти вказують, що висота курорту (650−850 м над рівнем моря) є меншою, ніж у популярних альпійських чи карпатських курортах, що може впливати на тривалість зимового сезону.

Проект передбачає

  • 75 км лижних трас.
  • Найдовший гондольний підйомник у регіоні (2,8 км).
  • 5 готелів на 415 номерів.
  • Розширену зону відпочинку та SPA.
Перший етап будівництва передбачає відкриття 13 км трас та сучасної готельної інфраструктури. Курорт позиціонується як цілорічний відпочинковий центр, тому акцент буде не лише на зимових видах спорту, а й на літньому туризмі.
Польські експерти сумніваються, що курорт стане популярним серед польських туристів через довгу дорогу — щонайменше 7,5 годин із Варшави. Однак українці планують залучати відпочивальників не лише з Польщі, а й з інших країн, розвиваючи міжнародну співпрацю та вдосконалюючи інфраструктуру.

Страхування для виїзду за кордон

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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