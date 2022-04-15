білорусь підвищує відпускну ціну на цукор, щоб запобігти його масовому вивезенню до росії — Finance.ua
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білорусь підвищує відпускну ціну на цукор, щоб запобігти його масовому вивезенню до росії

Вчора 11:50Світ
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Білоруські виробники цукру підвищать рівень відпускної ціни, який зберігався з 2016 року, повідомив білоруський концерн «Білдержхарчпром».
«Нинішня зміна відпускної ціни — превентивний захід з урахуванням кон’юнктури ринку, що склалася. На тлі дворазового цінового розриву з російською федерацією експерти прогнозують можливість масового вивезення цукру за межі Білорусі», — йдеться в повідомленні.
«Основне завдання концерну — забезпечити продуктами харчування насамперед внутрішній ринок. Сьогодні ми відзначаємо значне зростання попиту на цукор: якщо у січні-березні 2021 року на душу населення продавали 1-1,5 пачки цукру на місяць, то у березні цього року на одну особу з полиць магазину йшло орієнтовно вже 3 кг цукру. І це ми беремо до уваги не лише доросле населення, а й дітей раннього віку», — зазначив голова концерну Олег Жидков.
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«Зрозуміло, що одна людина не може споживати цукор у таких обсягах. Тому сьогодні ми змушені вживати заходів для захисту внутрішнього ринку та підвищити відпускну вартість продукції на 60 копійок за 1 кг», — сказав він.
У білорусі працюють чотири цукрові підприємства: Скидельський цукровий комбінат, Слуцький цукрорафінадний комбінат, Городейський цукровий комбінат, Жабинківський цукровий завод. Сумарне добове виробництво становить майже 4,8 тис. тонн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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