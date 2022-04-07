Вартість продуктів у рф стрімко зростає: ціни на цукор піднялися вдівчі — Finance.ua

Вартість продуктів у рф стрімко зростає: ціни на цукор піднялися вдівчі

Вчора 13:30 — Світ

Індекс споживчих цін у рф за перші три місяці 2022 року зріс на 9,99%.

Про це повідомляє Медуза із посиланням на дані росстату.

Зазначається, що серед продовольчих товарів з початку року найбільше зросли ціни на цукор (53%), сіль (18%), маргарин (14%), а також на сезонні овочі — капусту (85%), цибулю (63%), моркву (53%).

З непродовольчих товарів зафіксовано значне зростання цін за три місяці на прокладки (24%), підгузки (20%), пральний порошок (20%), мило (17%). Ліки у середньому подорожчали на 15-20%.

З середньодобових даних інфляції кінця березня 2021 та 2022 років випливає, що річна інфляція станом на 1 квітня прискорилася приблизно до 16,6%.

Аналітики, опитані центробанком рф на початку березня, спрогнозували інфляцію за підсумками року на рівні 20%.

Зазначається, що зростання цін у росії різко прискорилося після початку кремлем війни на тлі запровадження санкцій країнами Заходу.

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