Вартість продуктів у рф стрімко зростає: ціни на цукор піднялися вдівчі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Вартість продуктів у рф стрімко зростає: ціни на цукор піднялися вдівчі

Вчора 13:30Світ
455
Індекс споживчих цін у рф за перші три місяці 2022 року зріс на 9,99%.
Про це повідомляє Медуза із посиланням на дані росстату.
Зазначається, що серед продовольчих товарів з початку року найбільше зросли ціни на цукор (53%), сіль (18%), маргарин (14%), а також на сезонні овочі — капусту (85%), цибулю (63%), моркву (53%).
З непродовольчих товарів зафіксовано значне зростання цін за три місяці на прокладки (24%), підгузки (20%), пральний порошок (20%), мило (17%). Ліки у середньому подорожчали на 15-20%.
З середньодобових даних інфляції кінця березня 2021 та 2022 років випливає, що річна інфляція станом на 1 квітня прискорилася приблизно до 16,6%.
Аналітики, опитані центробанком рф на початку березня, спрогнозували інфляцію за підсумками року на рівні 20%.
Зазначається, що зростання цін у росії різко прискорилося після початку кремлем війни на тлі запровадження санкцій країнами Заходу.
За матеріалами: Укрінформ
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.