Biedronka, Zabka, Lidl: скільки коштують продукти у супермаркетах Польщі — Finance.ua
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Biedronka, Zabka, Lidl: скільки коштують продукти у супермаркетах Польщі

Вчора 08:33Особисті фінанси
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Українці шукають прихистку від війни за кордоном. Чимало біженців уже перебралися до Польщі та оселилися там на певний час.
Портал «Сьогодні» дізнався, які ціни на продукти в популярних супермаркетах сусідньої країни. Середній зріз робили відповідно до пропозицій у магазинах Biedronka, Zabka та Lidl.

Хліб та крупи:

  • білий хліб — 3,6 злотого (25 грн);
  • сірий хліб — 2,6 злотого (18 грн);
  • батон — 2,8 злотого (19 грн);
  • рис білий — 3,5 злотого (24 грн);
  • гречка — 12 злотих (82 грн);
  • вівсянка — 7 злотих (48 грн);
  • вермішель — 3 злотих (28 грн).

Овочі та фрукти (1 кг):

  • картопля — 1,3 злотого (9 грн);
  • капуста — 3,5 злотого (24 грн);
  • цибуля — 1,5 злотого (10 грн);
  • помідори — 5 злотих (34 грн);
  • огірки — 4 злотих (28 грн);
  • яблука — 3 злотих (27 грн);
  • морква — 5 злотих (35 грн);
  • груші — 5 злотих (35 грн).

М’ясо:

  • філе куряче — 15 злотих (103 грн);
  • грудки курячі — 24 злотих (165 грн);
  • яловича вирізка — 9 злотих (62 грн);
  • фарш курячий — 7 злотих (48 грн).

Молочна продукція:

  • молоко — 3 злотих (21 грн);
  • сир твердий, 1 кг — 20 злотих (138 грн);
  • сир домашній — 3,3 злотого (23 грн);
  • масло — 5 злотих (35 грн).

Інше:

  • яйця, 10 штук — 5 злотих (35 грн);
  • олія соняшникова — 5 злотих (35 грн);
  • цукор — 2,9 злотого (20 грн);
  • борошно — 2,5 злотого (17 грн);
  • дитяче харчування — 4,5 злотого (31 грн);
  • корм для котів сухий, 2 кг — 8 злотих (55 грн);
  • корм для собак сухий, 2 кг — 14 злотих (96 грн);
  • кава — 7 злотих (48 грн);
  • чай — 3 злотих (20 грн);
  • шоколад — 2,5 злотого (17 грн).

Де біженцям шукати допомогу за кордоном

За матеріалами: Сьогодні
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