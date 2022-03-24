Biedronka, Zabka, Lidl: скільки коштують продукти у супермаркетах Польщі — Finance.ua

Biedronka, Zabka, Lidl: скільки коштують продукти у супермаркетах Польщі
Українці шукають прихистку від війни за кордоном. Чимало біженців уже перебралися до Польщі та оселилися там на певний час.
Портал «Сьогодні» дізнався, які ціни на продукти в популярних супермаркетах сусідньої країни. Середній зріз робили відповідно до пропозицій у магазинах Biedronka, Zabka та Lidl.
Хліб та крупи:
- білий хліб — 3,6 злотого (25 грн);
- сірий хліб — 2,6 злотого (18 грн);
- батон — 2,8 злотого (19 грн);
- рис білий — 3,5 злотого (24 грн);
- гречка — 12 злотих (82 грн);
- вівсянка — 7 злотих (48 грн);
- вермішель — 3 злотих (28 грн).
Овочі та фрукти (1 кг):
- картопля — 1,3 злотого (9 грн);
- капуста — 3,5 злотого (24 грн);
- цибуля — 1,5 злотого (10 грн);
- помідори — 5 злотих (34 грн);
- огірки — 4 злотих (28 грн);
- яблука — 3 злотих (27 грн);
- морква — 5 злотих (35 грн);
- груші — 5 злотих (35 грн).
М’ясо:
- філе куряче — 15 злотих (103 грн);
- грудки курячі — 24 злотих (165 грн);
- яловича вирізка — 9 злотих (62 грн);
- фарш курячий — 7 злотих (48 грн).
Молочна продукція:
- молоко — 3 злотих (21 грн);
- сир твердий, 1 кг — 20 злотих (138 грн);
- сир домашній — 3,3 злотого (23 грн);
- масло — 5 злотих (35 грн).
Інше:
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- яйця, 10 штук — 5 злотих (35 грн);
- олія соняшникова — 5 злотих (35 грн);
- цукор — 2,9 злотого (20 грн);
- борошно — 2,5 злотого (17 грн);
- дитяче харчування — 4,5 злотого (31 грн);
- корм для котів сухий, 2 кг — 8 злотих (55 грн);
- корм для собак сухий, 2 кг — 14 злотих (96 грн);
- кава — 7 злотих (48 грн);
- чай — 3 злотих (20 грн);
- шоколад — 2,5 злотого (17 грн).