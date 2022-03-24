Biedronka, Zabka, Lidl: скільки коштують продукти у супермаркетах Польщі — Finance.ua

Biedronka, Zabka, Lidl: скільки коштують продукти у супермаркетах Польщі

Вчора 08:33 — Особисті фінанси

Українці шукають прихистку від війни за кордоном. Чимало біженців уже перебралися до Польщі та оселилися там на певний час.

Портал «Сьогодні» дізнався, які ціни на продукти в популярних супермаркетах сусідньої країни. Середній зріз робили відповідно до пропозицій у магазинах Biedronka, Zabka та Lidl.

Хліб та крупи:

білий хліб — 3,6 злотого (25 грн);

сірий хліб — 2,6 злотого (18 грн);

батон — 2,8 злотого (19 грн);

рис білий — 3,5 злотого (24 грн);

гречка — 12 злотих (82 грн);

вівсянка — 7 злотих (48 грн);

вермішель — 3 злотих (28 грн).

Овочі та фрукти (1 кг):

картопля — 1,3 злотого (9 грн);

капуста — 3,5 злотого (24 грн);

цибуля — 1,5 злотого (10 грн);

помідори — 5 злотих (34 грн);

огірки — 4 злотих (28 грн);

яблука — 3 злотих (27 грн);

морква — 5 злотих (35 грн);

груші — 5 злотих (35 грн).

М’ясо:

філе куряче — 15 злотих (103 грн);

грудки курячі — 24 злотих (165 грн);

яловича вирізка — 9 злотих (62 грн);

фарш курячий — 7 злотих (48 грн).

Молочна продукція:

молоко — 3 злотих (21 грн);

сир твердий, 1 кг — 20 злотих (138 грн);

сир домашній — 3,3 злотого (23 грн);

масло — 5 злотих (35 грн).

Інше:

яйця, 10 штук — 5 злотих (35 грн);

олія соняшникова — 5 злотих (35 грн);

цукор — 2,9 злотого (20 грн);

борошно — 2,5 злотого (17 грн);

дитяче харчування — 4,5 злотого (31 грн);

корм для котів сухий, 2 кг — 8 злотих (55 грн);

корм для собак сухий, 2 кг — 14 злотих (96 грн);

кава — 7 злотих (48 грн);

чай — 3 злотих (20 грн);

шоколад — 2,5 злотого (17 грн).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.