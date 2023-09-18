Безкоштовні смартфони для пенсіонерів: яка доля урядової ініціативи — Finance.ua

Безкоштовні смартфони для пенсіонерів: яка доля урядової ініціативи Сьогодні 09:47 — Особисті фінанси

Безкоштовні смартфони для пенсіонерів: яка доля урядової ініціативи

На початку лютого 2022, до повномасштабного вторгнення росії, президент України Володимир Зеленський наголосив, що всі вакциновані українці віком від 60 років можуть отримати безкоштовний смартфон та пільговий тариф на інтернет. Видання «На пенсії» розповіло, що сталося з цією пропозицією.

Через війну реалізацію цієї ідеї довелося перенести на підходящий час. Керівник розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Баник підтвердив, що це питання поки що відкладено.

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Однак, як заявляє чиновник, щойно з’явиться можливість, воно обов’язково знову з’явиться на порядку денному.

«Якщо говорити про смартфони, то, на жаль, війна відстрочила це питання… Зрозуміло, що під час війни перед державою стоять інші пріоритети. Це питання відкладається, але впевнений, що ми до нього повернемося», — пояснив він.

Детальніше про ініціативу. Ще 9 лютого 2022 року у Києві відбувся Diia Summit, де презентували нові держпослуги. Президент Володимир Зеленський також заявив, що навесні українці віком від 60 років отримають від держави безкоштовний смартфон і пільговий тариф. Запис на отримання смартфонів для вакцинованих українців віком від 60 років мав розпочатися у квітні 2022 року. Однак через повномасштабне вторгнення росії на територію Україну цю ініціативу відтермінували.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, з 1 квітня 2020 року особам, які досягли 80 років, встановлено доплату до пенсії в розмірі до 500 гривень, але внаслідок весняної індексації у 2022 році ця сума зросла до 570 гривень;

під час індексації у березні 2023 року ця доплата не переглядалася та залишилася на колишньому рівні. Тобто пенсіонери, які досягли 80 років, за умови, що їхня пенсія нижче 10 340,35 грн, можуть отримувати додатково 570 гривень;



також з 1 жовтня 2022 року пенсіонерам, яким виповнилося від 70 до 75 років, встановлено щомісячну компенсаційну доплату до пенсії в розмірі до 300 гривень;



пенсіонерам, які досягли 70 років після 1 жовтня, щомісячна компенсаційна виплата встановлюватиметься з дати досягнення такого віку;



компенсаційну доплату з жовтня 2021 року отримують і пенсіонери віком старше 75. Після індексації, яка була проведена у 2022 році, ця сума становить 456 гривень.



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