БЕБ упередило розтрату на 204 мільйони при реконструкції школи на Київщині — Finance.ua
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БЕБ упередило розтрату на 204 мільйони при реконструкції школи на Київщині

Кримінал
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БЕБ упередило розтрату на 204 мільйони при реконструкції школи на Київщині
БЕБ упередило розтрату на 204 мільйони при реконструкції школи на Київщині
Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Київській області упередили розтрату майже 204 млн грн з місцевого бюджету під час проведення тендеру з реконструкції загальноосвітньої школи.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Як зазначається, службові особи одного з органів місцевого самоврядування у Київській області оголосили тендер на проведення реконструкції з добудовою загальноосвітньої школи.
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Зазначається, що при проведенні закупівлі відпускні ціни на окремі будівельні матеріали, які зазначені в кошторисі, завищені в середньому на 50%.
Працівники БЕБ надіслали розпоряднику бюджетних коштів рекомендаційний лист з пропозицією переглянути доцільність укладання договору.
Завдяки вжитим заходам замовник розірвав укладений договір з підрядною організацією. Таким чином співробітники БЕБ упередили розтрату майже 204 млн грн з місцевого бюджету.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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