БЕБ упередило розтрату на 204 мільйони при реконструкції школи на Київщині — Finance.ua

БЕБ упередило розтрату на 204 мільйони при реконструкції школи на Київщині Сьогодні 09:12 — Кримінал

БЕБ упередило розтрату на 204 мільйони при реконструкції школи на Київщині

Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Київській області упередили розтрату майже 204 млн грн з місцевого бюджету під час проведення тендеру з реконструкції загальноосвітньої школи.

Як зазначається, службові особи одного з органів місцевого самоврядування у Київській області оголосили тендер на проведення реконструкції з добудовою загальноосвітньої школи.

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Зазначається, що при проведенні закупівлі відпускні ціни на окремі будівельні матеріали, які зазначені в кошторисі, завищені в середньому на 50%.

Працівники БЕБ надіслали розпоряднику бюджетних коштів рекомендаційний лист з пропозицією переглянути доцільність укладання договору.

Завдяки вжитим заходам замовник розірвав укладений договір з підрядною організацією. Таким чином співробітники БЕБ упередили розтрату майже 204 млн грн з місцевого бюджету.

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